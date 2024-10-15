Кремль назвал однозначными формулировки в договоре о партнерстве с КНДР

Путин внес в Думу проект о ратификации соглашения с КНДР, предполагающего взаимную военную помощь в случае отражения агрессии. Песков отказался уточнить формулировки

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Формулировки договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР однозначны и не нуждаются в дальнейшем уточнении. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, предусматривает ли соглашение то, что Россия может встать на сторону Северной Кореи в случае атаки на нее или наоборот, передает корреспондент РБК.

«В договоре формулировки не нуждаются в дальнейшем уточнении, они достаточно однозначные», — сказал он.

По словам Пескова, договор подразумевает углубленное сотрудничество во всех областях. Принципами этого договора Москва и Пхеньян руководствуются при дальнейшем развитии отношений, добавил он.

Президент Владимир Путин накануне внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между Россией и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лидеры двух стран подписали документ в июне.

Статья 4 этого соглашения предусматривает, что, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».

Какие еще договоренности предусмотрены соглашением Москвы и Пхеньяна: Статья 3: в случае прямой угрозы вооруженной агрессии стороны должны «согласовать возможные практические меры по координации позиций друг друга в соответствии с запросами любой из сторон и обеспечить сотрудничество в устранении угрозы».

Статья 5: запрет для России и КНДР заключать соглашение с третьей страной, которое «угрожает суверенитету и безопасности другой стороны».

Статья 8 предусматривает создание систем для принятия совместных мер с целью укрепления оборонного потенциала для предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности».

В начале октября Минобороны Южной Кореи предположило, что КНДР может отправить своих военных из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. Министр Ким Ён Хён сослался на договор Пхеньяна и Москвы и пункт об оказании военной помощи в случае нападения на одну из сторон. «Это похоже на очередную утку информационную», — отреагировал тогда Песков.

Американские власти также обвиняют КНДР в поставках России оружия. Президент Украины Владимир Зеленский обвинял Пхеньян в поддержке России в конфликте. Российская и северокорейская стороны эту информацию отвергали.