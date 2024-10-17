Зачем КНДР объявила Южную Корею врагом и взорвала приграничные дороги

КНДР официально признала Южную Корею вражеским государством. Ранее северяне взорвали дороги, связывавшие две страны. Чем вызвана эскалация на границе и насколько она опасна — в статье РБК

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Что происходит на границе двух Корей

17 октября главный информационный орган Северной Кореи — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) официально подтвердило полный «физический» разрыв автомобильного и железнодорожного сообщения с Южной Кореей двумя днями ранее. Южнокорейские военные еще во вторник сообщили о взрывах на трассах: сообщалось об уничтожении участков дорог Кёнги и Донхэ к северу от демаркационной линии. Дороги с противоположной стороны не пострадали, но после взрывов южнокорейские военные сделали несколько предупредительных выстрелов.

Генштаб Корейской народной армии (КНА) 9 октября обещал «навечно перекрыть и блокировать» границу с Южной Кореей, уничтожив автомобильные и железные дороги к ней, а также построить вдоль новые оборонительные сооружения, чтобы превратить свой южный рубеж в крепость. Associated Press отмечает, что уничтоженные трассы были символом движения обеих стран к мирному воссоединению: автомобильное и железнодорожное сообщение, разорванное в годы Корейской войны 1950–1953 годов, было восстановлено в 2000-х, преимущественно на южнокорейские деньги.

Что нового в сообщении ЦТАК от 17 октября, так это обоснование подобного шага. «Это неизбежные и законные меры, исходящие из требований Конституции республики, определившей Республику Корея абсолютно враждебным государством, и серьезной обстановки безопасности, которая доходит до грани непредсказуемой войны из-за серьезной военно-политической провокации враждебных сил», — говорится в сообщении (цитата по русскоязычной версии агентства).

Это первое официальное подтверждение, что КНДР все же внесла соответствующие поправки в свой Основной закон: прежде положений, определявших Республику Южная Корея как вражеское государство, в нем не было. Однако в январе Ким Чен Ын заявил о необходимости зафиксировать в Конституции, что Южная Корея — «неизменный главный враг», а также исключить положение о стремлении к мирному воссоединению двух стран. После этого в прогнозах погоды северокорейские государственные телеканалы перестали показывать Корейский полуостров как единое целое, был демонтирован монумент «Арка воссоединения» двух Корей в Пхеньяне. На минувшей неделе состоялось заседание парламента КНДР, посвященное поправкам в Основной закон, но о его решениях не сообщалось.

Южнокорейское Министерство обороны объединения (курирует взаимоотношения с Пхеньяном) осудило поправки, назвав их «антиобъединительным, антинациональным актом». «Правительство будет решительно реагировать на любые провокации со стороны Северной Кореи и продолжит свои усилия по достижению мирного воссоединения в соответствии с основными принципами свободы и демократии», — заявил представитель ведомства.

Почему обострились отношения

11 октября власти КНДР сообщили, что с начала месяца трижды засекали над Пхеньяном южнокорейские дроны, которые разбрасывали пропагандистские листовки — 3, 9 и 10 октября. В заявлении МИД КНДР утверждается, что листовки «пропитаны злобной ложью и грубыми словами, которые оскорбляют государственную власть, достоинство КНДР и злобным тоном клевещут на социалистический строй», а запущенные беспилотники могут использоваться как наступательное средство. «На свете, наверное, нет такого государства, которое не отреагирует на такой случай, когда нарушается воздушное пространство своей страны и в воздушном пространстве над столицей летает беспилотник враждебного государства», — говорится в заявлении ведомства.

Спустя два дня в Генштабе КНА сообщили о приказе привести артиллерию, развернутую вдоль границы с Южной Кореей, в состояние повышенной боеготовности, чтобы нанести незамедлительный ответный удар в случае очередного появления в небе южнокорейских беспилотников. Ким Ё Чен, сестра северокорейского лидера и заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи, назвала действия южан «конфронтационным бесчинством», направленным на разжигание войны. «Мусор нужно бросать в мусорный ящик», — заявила она.

Министерство обороны Южной Кореи отрицает свою причастность к запуску БПЛА; оно пообещало выяснить, не стоят ли за их запуском частные организации вроде тех, что ранее запускали воздушные шары с агитационными материалами. При прежнем правительстве, выступавшем за нормализацию отношений с Пхеньяном, на подобные акции действовал запрет, однако после прихода к власти консерваторов Верховный суд признал его противоречащим свободе слова, и с конца 2023 года южнокорейские активисты возобновили сброс листовок на КНДР — чаще всего для этого использовались воздушные шары.

В конце мая 2024 года власти КНДР решили отвечать тем же. По данным Сеула, за следующие месяцы они выпустили примерно 6 тыс. воздушных шаров, к которым были прикреплены пластиковые пакеты с навозом, сигаретными окурками, лоскутами ткани, использованными батарейками и памперсами. Все они падали в окрестностях Сеула и приграничных регионах. В некоторых из них находили GPS-трекеры и даже разрезанные джинсы (их ношение запрещено в КНДР).

Ким Чен Ын нагнетает напряженность в отношениях с Южной Кореей, чтобы укрепить свою власть внутри страны, ослабив надежды населения на примирение и устранив факторы южнокорейского влияния, предположил в беседе с РБК научный сотрудник Европейского центра изучения Северной Кореи при Венском университете Ли Сансу. Эксперт отметил, что, балансируя на грани войны, Пхеньян рассчитывает усилить свои геополитические позиции и продемонстрировать потенциал ядерного сдерживания.

Ли допустил, что дальнейшая эскалация произойдет в случае, если появятся доказательства причастности южнокорейского правительства к запуску беспилотников. Здесь многое будет зависеть от действий Сеула и того, прислушается ли он к предупреждениям Пхеньяна о последствиях новых запусков БПЛА. «Я думаю, что если какой-то из беспилотников был отправлен правительством Южной Кореи, оно вряд ли сделает это снова из-за угрозы конфликта. Однако, если это сделали южнокорейские активисты, ситуация может быть более опасной, поскольку южнокорейскому правительству сложнее их контролировать», — отметил кореевед.