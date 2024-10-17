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Зачем КНДР объявила Южную Корею врагом и взорвала приграничные дороги

Северокорейские власти закрепили новый статус соседки в Конституции
Зачем КНДР объявила Южную Корею врагом и взорвала приграничные дороги
КНДР официально признала Южную Корею вражеским государством. Ранее северяне взорвали дороги, связывавшие две страны. Чем вызвана эскалация на границе и насколько она опасна — в статье РБК
Фото: KCNA / Reuters
Фото: KCNA / Reuters

Что происходит на границе двух Корей

17 октября главный информационный орган Северной Кореи — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) официально подтвердило полный «физический» разрыв автомобильного и железнодорожного сообщения с Южной Кореей двумя днями ранее. Южнокорейские военные еще во вторник сообщили о взрывах на трассах: сообщалось об уничтожении участков дорог Кёнги и Донхэ к северу от демаркационной линии. Дороги с противоположной стороны не пострадали, но после взрывов южнокорейские военные сделали несколько предупредительных выстрелов.

Генштаб Корейской народной армии (КНА) 9 октября обещал «навечно перекрыть и блокировать» границу с Южной Кореей, уничтожив автомобильные и железные дороги к ней, а также построить вдоль новые оборонительные сооружения, чтобы превратить свой южный рубеж в крепость. Associated Press отмечает, что уничтоженные трассы были символом движения обеих стран к мирному воссоединению: автомобильное и железнодорожное сообщение, разорванное в годы Корейской войны 1950–1953 годов, было восстановлено в 2000-х, преимущественно на южнокорейские деньги.

Что нового в сообщении ЦТАК от 17 октября, так это обоснование подобного шага. «Это неизбежные и законные меры, исходящие из требований Конституции республики, определившей Республику Корея абсолютно враждебным государством, и серьезной обстановки безопасности, которая доходит до грани непредсказуемой войны из-за серьезной военно-политической провокации враждебных сил», — говорится в сообщении (цитата по русскоязычной версии агентства).

Почему Ким Чен Ын решил увеличить ядерный арсенал КНДР по экспоненте
Политика

Это первое официальное подтверждение, что КНДР все же внесла соответствующие поправки в свой Основной закон: прежде положений, определявших Республику Южная Корея как вражеское государство, в нем не было. Однако в январе Ким Чен Ын заявил о необходимости зафиксировать в Конституции, что Южная Корея — «неизменный главный враг», а также исключить положение о стремлении к мирному воссоединению двух стран. После этого в прогнозах погоды северокорейские государственные телеканалы перестали показывать Корейский полуостров как единое целое, был демонтирован монумент «Арка воссоединения» двух Корей в Пхеньяне. На минувшей неделе состоялось заседание парламента КНДР, посвященное поправкам в Основной закон, но о его решениях не сообщалось.

Южнокорейское Министерство обороны объединения (курирует взаимоотношения с Пхеньяном) осудило поправки, назвав их «антиобъединительным, антинациональным актом». «Правительство будет решительно реагировать на любые провокации со стороны Северной Кореи и продолжит свои усилия по достижению мирного воссоединения в соответствии с основными принципами свободы и демократии», — заявил представитель ведомства.

Почему обострились отношения

11 октября власти КНДР сообщили, что с начала месяца трижды засекали над Пхеньяном южнокорейские дроны, которые разбрасывали пропагандистские листовки — 3, 9 и 10 октября. В заявлении МИД КНДР утверждается, что листовки «пропитаны злобной ложью и грубыми словами, которые оскорбляют государственную власть, достоинство КНДР и злобным тоном клевещут на социалистический строй», а запущенные беспилотники могут использоваться как наступательное средство. «На свете, наверное, нет такого государства, которое не отреагирует на такой случай, когда нарушается воздушное пространство своей страны и в воздушном пространстве над столицей летает беспилотник враждебного государства», — говорится в заявлении ведомства.

Спустя два дня в Генштабе КНА сообщили о приказе привести артиллерию, развернутую вдоль границы с Южной Кореей, в состояние повышенной боеготовности, чтобы нанести незамедлительный ответный удар в случае очередного появления в небе южнокорейских беспилотников. Ким Ё Чен, сестра северокорейского лидера и заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи, назвала действия южан «конфронтационным бесчинством», направленным на разжигание войны. «Мусор нужно бросать в мусорный ящик», — заявила она.

Министерство обороны Южной Кореи отрицает свою причастность к запуску БПЛА; оно пообещало выяснить, не стоят ли за их запуском частные организации вроде тех, что ранее запускали воздушные шары с агитационными материалами. При прежнем правительстве, выступавшем за нормализацию отношений с Пхеньяном, на подобные акции действовал запрет, однако после прихода к власти консерваторов Верховный суд признал его противоречащим свободе слова, и с конца 2023 года южнокорейские активисты возобновили сброс листовок на КНДР — чаще всего для этого использовались воздушные шары.

В конце мая 2024 года власти КНДР решили отвечать тем же. По данным Сеула, за следующие месяцы они выпустили примерно 6 тыс. воздушных шаров, к которым были прикреплены пластиковые пакеты с навозом, сигаретными окурками, лоскутами ткани, использованными батарейками и памперсами. Все они падали в окрестностях Сеула и приграничных регионах. В некоторых из них находили GPS-трекеры и даже разрезанные джинсы (их ношение запрещено в КНДР).

Может ли «мусорная война» между Кореями привести к эскалации конфликта
Политика
Воздушный шар, предположительно отправленный Северной Кореей, над рисовым полем в Южной&nbsp;Корее &nbsp;

Ким Чен Ын нагнетает напряженность в отношениях с Южной Кореей, чтобы укрепить свою власть внутри страны, ослабив надежды населения на примирение и устранив факторы южнокорейского влияния, предположил в беседе с РБК научный сотрудник Европейского центра изучения Северной Кореи при Венском университете Ли Сансу. Эксперт отметил, что, балансируя на грани войны, Пхеньян рассчитывает усилить свои геополитические позиции и продемонстрировать потенциал ядерного сдерживания.

Ли допустил, что дальнейшая эскалация произойдет в случае, если появятся доказательства причастности южнокорейского правительства к запуску беспилотников. Здесь многое будет зависеть от действий Сеула и того, прислушается ли он к предупреждениям Пхеньяна о последствиях новых запусков БПЛА. «Я думаю, что если какой-то из беспилотников был отправлен правительством Южной Кореи, оно вряд ли сделает это снова из-за угрозы конфликта. Однако, если это сделали южнокорейские активисты, ситуация может быть более опасной, поскольку южнокорейскому правительству сложнее их контролировать», — отметил кореевед.

Как санкции влияют на КНДР

Новая резолюция ООН по мнению подписантов должна оказать существенное влияние на экономическое положение КНДР. В первую очередь это касается запретов, связанных с экспортом других стран газа и нефти в Северную Корею. Так, по данным постпредства США при ООН, импорт в КНДР углеводородов в случае полного осуществления санкций снизится на 30%.

По данным Reuters, всего КНДР получает из-за рубежа (преимущественно из Китая) около 4,5 млн барр. нефтепродуктов и 4 млн барр. сырой нефти в год. Экспорт нефтепродуктов из КНР в КНДР в мае—июле 2017 года уже сократился на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В августе 2017 года власти Китая заявили о том, что поставки бензина в КНДР упали на 97%. В то же время, издание Washington Post утверждает, что на фоне падения поставок из Китая, выросли объемы поставок из России, в частности, нефтяной компанией ННК.

Второй статьей нового пакета санкций является запрет на экспорт в другие страны северокорейской текстильной продукции. По данным СМИ, в 2016 году КНДР заработала на этом $752 млн, осуществив 80% поставок в тот же Китай.

Последняя резолюция ООН является далеко не первым ограничительным шагом в отношении Северной Кореи. Так, в разные годы КНДР уже запрещали торговать оружием, экспортировать природные ресурсы (торговля углем и железной рудой приносила около $1 млрд в год), импортировать авиационное топливо. Вводились против государства и различные финансовые санкции.

Однако, по сообщениям СМИ, руководству Северной Кореи нередко удается обходить запреты. Например, в марте 2017 года телеканал CNN со ссылкой на неопубликованный доклад ООН сообщил, что КНДР создала сеть подставных компаний, с помощью которых обходит санкции. Так, в документе упоминалась торговля системами ПВО и ракетами со спутниковой системой наведения, которая оплачивалась наличными или золотом. В августе 2016 года был перехвачен северокорейский корабль, на борту которого был обнаружен груз произведенной в КНДР амуниции. Похожая ситуация случилась и в 2013 году, когда обнаружили, что северокорейский корабль перевозил системы ПВО с Кубы в КНДР.

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Чен Ын Ким

политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
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