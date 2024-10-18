Лидеры ЕС заявили о «фактической остановке» включения Грузии в блок

Действия правительства Грузии ставят под угрозу «европейский путь» страны и останавливают процесс ее присоединения к Евросоюзу, считают лидеры ЕС. После принятия закона об иноагентах ЕС приостановил процесс присоединения

Евросоюз готов поддержать Грузию на ее «европейском пути», однако действия грузинского правительства вызывают в ЕС беспокойство, поскольку противоречат ценностям и принципам союза. Об этом говорится в заявлении лидеров ЕС по итогам саммита в Брюсселе.

«Европейский совет напоминает, что такой курс действий ставит под угрозу европейский путь Грузии и де-факто останавливает процесс присоединения. Он призывает Грузию провести демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции», — сказано в документе.

Лидеры ЕС также призвали Грузию провести свободные и справедливые парламентские выборы (пройдут в стране 26 октября).

Грузия подала заявку о членстве в ЕС в 2022 году вслед за Украиной и Молдавией. Последние получили статусы кандидатов в члены ЕС, однако Грузия им не стала. После принятия грузинским правительство закона об иноагентах отношения Тбилиси с Брюсселем испортились. ЕС приостановил процесс приема Грузии в блок и заморозил часть финансовой помощи республике.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «двери в Евросоюз будут закрыты» для Грузии, если ее правительство продолжит придерживаться намеченного курса. США ввели санкции против грузинских деятелей, которых посчитали связанными с нарушением прав человека. Среди них оказались сотрудники МВД, из-за чего спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал введение санкций «нападением на государство».

В сентябре 2024 года парламент Грузии принял закон о запрете ЛГБТ.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили критиковала действия правительства и пообещала вернуть страну на «европейский путь». Она заявила о намерениях баллотироваться на второй срок.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, что правящая партия «Грузинская мечта» не планирует убирать из грузинской Конституции пункт о стремлении в ЕС и НАТО в случае победы на выборах. «Речь не идет об изъятии из Конституции статьи 78 или изменении этой статьи, а о чем-то другом, о чем мы расскажем позже, если соответствующие консультации успешно завершатся», — сказал он в августе.