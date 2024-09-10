Зурабишвили рассказала о планах «вернуть Грузию на европейский путь»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила о планах баллотироваться на второй срок. Об этом она рассказала в интервью газете Le Figaro, оно опубликовано на сайте президента.
«Я готова взять на себя большую ответственность, в том числе [баллотируясь] на второй срок, чтобы вернуть Грузию на европейский путь», — сказала Зурабишвили в ответ на вопрос о том, каким будет ее политическое будущее.
В ноябре 2018 года Зурабишвили победила на выборах президента, за нее отдали 1,1 млн голосов (59,52%). Формально Зурабишвили шла на выборы как независимый кандидат, но ее выдвижение поддержала правящая партия «Грузинская мечта».
Следующие выборы президента Грузии пройдут после выборов в парламент, которые намечены на 26 октября 2024 года. Однако в этот раз лидера государства будут избирать не всеобщим голосованием, а 300 выборщиками, среди которых будут депутаты парламента, представители местного самоуправления.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Huawei выпустил первый в мире тройную «раскладушку»
Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября
В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с туристами
Крупнейшие в мире компании выплатили рекордные дивиденды
«Гознак» анонсировал дискуссию о необходимости наличных денег к 2030 году
Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов