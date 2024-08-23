Власти Грузии решили оставить в Конституции стремление в ЕС и НАТО

Кобахидзе решил сохранить в Конституции статью об интеграции Грузии в ЕС и НАТО

«Грузинская мечта» в случае победы на выборах не намерена убирать из Конституции статью об интеграции в ЕС и НАТО, заявил Кобахидзе. Ранее в партии пообещали запретить оппозиционное движение Саакашвили и его «последователей»

Ираклий Кобахидзе (Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС)

Правящая партия «Грузинская мечта» не планирует убирать из Конституции статью о стремлении республики в ЕС и НАТО, заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит портал «Грузия online».

«Могу вам сказать однозначно, что речь не идет об изъятии из Конституции статьи 78 или изменении этой статьи, а о чем-то другом, о чем мы расскажем позже, если соответствующие консультации успешно завершатся», — сказал он.

Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционным органам в пределах своих полномочий необходимо «принять все меры для обеспечения полной интеграции республики в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».

Вместе с тем Кобахидзе не ответил на вопрос о возможном изменении системы управления государством и призвал дождаться завершения консультаций.

20 августа «Грузинская мечта» опубликовала заявление политического совета, в котором говорится о необходимости получить конституционное большинство на предстоящих парламентских выборах 26 октября. Кроме того, партия намерена добиваться признания судом неконституционной деятельности Единого национального движения (ЕНД), основателем которого является бывший президент Михаил Саакашвили. «У политической силы, совершившей преступление 2008 года, не должно быть и теоретического шанса возвращения во власть», — приводит Imedninews заявление «Грузинской мечты». Речь идет и о соответствующей ответственности для «последователей» ЕНД. В документе говорится, что за 12 лет нахождения у власти «Грузинская мечта» не смогла организовать суд над представителями оппозиционного движения, «поскольку западные партнеры выступали против такого судебного процесса».

Среди других причин необходимости победы на парламентский выборах правящая партия назвала поправки в Конституцию, связанные с восстановлением территориальной целостности Грузии, и «защиту грузинской идентичности и национальных ценностей».

В конце июля Кобахидзе заявил, что в случае победы на выборах ЕДН в Грузии возникнет второй фронт против России. Однако, по его словам, «Грузинская мечта», в свою очередь, поможет республике развиваться по всем направлениям, в том числе «по пути европейской интеграции». За отказ правящей партии от открытия второго фронта ее сочли пророссийской, говорил премьер.

Этому предшествовал призыв действующего на тот момент главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Он заявил, что если Грузия считает своими территории Абхазии и Южной Осетии, то она должна «подниматься и защищать свою страну».

После начала военной операции на Украине Грузия осудила действия России, но не стала вводить санкции. Кобахидзе утверждал, что не допустит втягивания республики в этот конфликт.