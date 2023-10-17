США призвали Израиль соблюдать «правила войны» после удара по больнице

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Израиль должен соблюдать законы войны при проведении операций против палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа, заявила заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх на брифинге ведомства.

Она отметила, что ей известно об ударе по больнице аль-Ахли в секторе Газа, но комментировать ситуацию отказалась, сказав, что не имеет достаточно информации.

«Министр [обороны США Ллойд Остин] находится в постоянном контакте с министром [обороны Израиля Йоавом] Галантом, подчеркивая, что в этом конфликте закон войны должен соблюдаться», — добавила Сингх. Она уточнила, что власти США и раньше публично призывали Израиль соблюдать законы военного времени.

17 октября Израиль ударил по больнице аль-Ахли, в результате погибли не менее 500 человек. В связи с этим президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сказал, что израильская сторона изучит сообщения о возможном авиаударе по больнице. По его словам, «есть много авиаударов, много неудачных ракет и много фейковых сообщений от ХАМАС».

Позже ЦАХАЛ возложила ответственность за удар на террористическую группировку «Исламский джихад» (запрещена в России). Израильская сторона утверждает, что причиной гибели людей стал неудачный запуск ракет боевиками.

Video

15 октября Остин в разговоре с Галантом заявил о важности следования законам войны, «включая обязательства по защите гражданских лиц и решения проблемы обостряющегося гуманитарного кризиса в Газе», рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс обвинил Израиль в нарушении правил ведения войны из-за требования к жителям города Газа (1,1 млн) эвакуироваться на юг сектора.