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Минобороны сообщило о попытке наступления ВСУ в Херсонской области

Минобороны сообщило о попытке наступления ВСУ в Херсонской области
Попытки наступления велись в районах сел Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области, сообщает Минобороны. Также ВСУ предприняли попытки вести разведку боем на Краснолиманском направлении

Украинские военные предприняли попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении в районах сел Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области, передает пресс-служба Минобороны, подчеркнув, что все атаки были отражены.

«На Краснолиманском направлении ВСУ предпринимали попытки вести разведку боем в районах населенных пунктов Сергеевка и Макеевка Луганской народной республики, Новосадовое и Торское Донецкой народной республики», — отметили в ведомстве.

Также украинские военные пытались переправить ротную тактическую группу через реку Оскол в районе поселка Двуречное Харьковской области, однако, по данным Минобороны России, переправа была сорвана, в результате погибли более 30 украинских военных, уничтожены четыре бронеавтомобиля и два пикапа.

Кроме того, российские военные сорвали подготовку украинских сил к проведению речной десантной операции в районе Запорожской АЭС. «В ночь с 13 на 14 октября на Запорожском направлении российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции», — говорится в сообщении.

Ранее о наступлении Вооруженных сил Украины сообщал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, украинские военные ведут наступление по направлению дороги село Дудчаны — Берислав. «Несмотря на попытки ВСУ начать наступление в Херсонской области в районе Дудчан и обстрелы Берислава, все стоит на своих местах без изменений», — позже уточнил он. Также Стремоусов добавил, что не видит перспектив у наступления ВСУ на Херсонском направлении.

2 октября украинские войска взяли под контроль поселок городского типа Архангельское и село Миролюбовка на севере Херсонской области, сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

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Татьяна Стекольникова
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