Губернатор Гладков сообщил о третьем за день обстреле в Белгородской области

Гладков сообщил о третьем за день обстреле в Белгородской области

Под обстрел попало село Старый Хутор на юго-востоке Белгородской области. Повреждения получили несколько домов и ЛЭП, село оказалось обесточено

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Украинские военные обстреляли село Старый Хутор в Валуйском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.



«В Валуйском городском округе под обстрел попало село Старый Хутор. Никто из жителей не пострадал. Осколками снаряда посечены несколько фасадов и окон частных домовладений. Также повреждена линия электропередачи, село обесточено. К восстановительным работам аварийные бригады приступят в светлое время суток», — написал он.

Это уже третий обстрел Белгородской области со стороны ВСУ за сутки. Днем Гладков сообщал об обстреле территории железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района, в результате чего один человек получил осколочное ранение. Спустя час он также сообщил об обстреле четырех населенных пунктов, расположенных в Грайворонском городском округе. «Снарядами задеты две линии электропередачи. Без света остались два села: Безымено и Дунайка. Аварийные бригады выехали на место», — указывал глава региона.

Белгородская область граничит с Харьковской областью и регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.

Обстрелы области участились после 10 октября, когда Россия начала наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам на Украине. 13 октября после обстрела ВСУ пострадала многоэтажка в Белгороде. Позже в тот же день в результате обстрела был разрушен погранпункт в городе Шебекино на границе с Украиной. После этого Гладков объявил внеочередные школьные каникулы в Белгородской области и поручил проверить подвалы на случай массированного ракетного удара ВСУ.