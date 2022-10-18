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Мужчина пострадал при обстреле железнодорожной станции под Белгородом

Гладков сообщил об одном пострадавшем при обстреле железнодорожной станции под Белгородом
Мужчина получил осколочное ранение, уточнил губернатор. По его словам, также была повреждена контактная сеть железнодорожных путей, движение поездов приостановлено

При обстреле территории железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района пострадал один человек, он получил осколочное ранение, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. Есть пострадавший, мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей», — написал Гладков.

Он добавил, что в результате обстрелов была повреждена контактная сеть ЖД путей, движение поездов временно приостановлено.

Утром 16 октября Белгородский район области подвергся обстрелу. В Белгороде, по словам главы региона, пострадали три человека: двое мужчин — их госпитализировали с осколочными ранениями — и женщина, которой медицинскую помощь оказали на месте. Пожилой мужчина получил контузию, позже сообщил Гладков. В тот же день в Шебекинском городском округе мужчине оторвало ступню после того, как он наступил на мину.

Белгородская область граничит с Харьковской областью и регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.

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Татьяна Стекольникова
Белгородская область Вячеслав Гладков железнодорожная станция обстрел пострадавший
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