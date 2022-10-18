Мужчина пострадал при обстреле железнодорожной станции под Белгородом
При обстреле территории железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района пострадал один человек, он получил осколочное ранение, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. Есть пострадавший, мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей», — написал Гладков.
Он добавил, что в результате обстрелов была повреждена контактная сеть ЖД путей, движение поездов временно приостановлено.
Утром 16 октября Белгородский район области подвергся обстрелу. В Белгороде, по словам главы региона, пострадали три человека: двое мужчин — их госпитализировали с осколочными ранениями — и женщина, которой медицинскую помощь оказали на месте. Пожилой мужчина получил контузию, позже сообщил Гладков. В тот же день в Шебекинском городском округе мужчине оторвало ступню после того, как он наступил на мину.
Белгородская область граничит с Харьковской областью и регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.