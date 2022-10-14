В Белгороде проверят подвалы на случай массированного ракетного удара ВСУ

В Белгородской области проверят, готовы ли подвалы стать временными убежищами при ракетных ударах со стороны Украины. Жителям расскажут, как вести себя при обстрелах, что делать при обнаружении мин и как оказывать первую помощь

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В Белгородской области проверят, готовы ли подвалы к возможному временному размещению людей в случае массированных ракетных ударов со стороны Украины, сообщается на сайте регионального правительства.

«Буду проверять лично, есть ли информация у жителей: где находятся ключи от подвалов, буду смотреть на состояние самих подвалов. Вопрос, который стоит перед нами, — безопасность и жизнь людей», — заявил губернатор Вячеслав Гладков.

В правительстве напомнили, что ранее глава региона поручил привлечь управляющие компании к тому, чтобы во всех подвалах, которые планируется использовать в качестве временных убежищ, был наведен порядок.

Помимо этого, региональные власти должны организовать распространение информации о том, как вести себя при обстрелах, какие бывают мины и что делать при их обнаружении, а также о правилах оказания первой помощи. Такая информация будет распространяться на предприятиях, в школах и больницах, социальных учреждениях, а также через СМИ и интернет. «Важно, чтобы каждый житель области понимал, что ему делать и как себя вести в той или иной экстремальной ситуации. К сожалению, такие требования времени», — заявил Гладков.

С начала октября власти Белгородской области стали чаще сообщать об обстрелах со стороны Украины. Накануне, 13 октября, после обстрела ВСУ пострадала многоэтажка в Белгороде. Позже в тот же день Гладков сообщил, что в результате обстрела разрушен погранпункт в городе Шебекино на границе с Украиной. А вечером в одном из поселков Белгородской области произошел взрыв на складе боеприпасов. По информации Следственного комитета России, в результате взрыва есть погибшие и раненые. По фактам обстрелов возбуждены уголовные дела.

Помимо этого, фрагменты ракет, сбитых ПВО, упали в Новооскольском округе Белгородской области «в районе железной дороги», повреждены линии электропередачи. В связи с этим там временно остановили движение поездов.