Мэр Белгорода опубликовал видео о поведении при обстрелах
Глава администрации Белгорода Антон Иванов опубликовал на своей странице во «Вконтакте» ролик с рекомендациями, как вести себя при обстрелах.
«Коротко и ёмко. Обязательно покажите детям», — написал он под видео.
В ролике перечисляются основные принципы личной безопасности на случай обстрелов. Так, зрителям рекомендуют во время них находиться на как можно более низких этажах зданий, держаться дальше от окон, лестничных пролетов, лифтов и ненадежных конструкций, избегать автомобилей, которые являются источником возгорания.
«Если вы на улице — сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу (бордюру, забору или любой бетонной конструкции)», — следует из инструкции.
Самой безопасной комнатой в доме во время обстрела авторы ролика называют ванную. При уходе в укрытие с собой рекомендуется взять мобильный телефон и документы.
Хорошим убежищем авторы видео называют погреб. На случай завала там должны быть инструменты, в том числе кирка, топор и лопата, запас воды и продуктов.
«Спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь», — говорится в конце видео.
Белгородская область регулярно, иногда по несколько раз в день подвергается обстрелам со стороны Украины. 16 октября глава региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Белгорода, в результате чего с осколочными ранениями госпитализировали двух мужчин, еще одной женщине медпомощь оказали на месте.
В тот же день при обстреле контузию получил пожилой мужчина в Белгородском районе (граничит с Харьковской областью) региона, а в приграничном Шебекинском городском округе мужчине, наступившему на мину, оторвало ступню, сообщал Гладков.
В Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности, в регионе на фоне обстрелов объявлены внеочередные школьные каникулы.