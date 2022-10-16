Мэр Белгорода опубликовал видео про поведение при обстрелах и посоветовал показать детям

Мэр Белгорода опубликовал видео о поведении при обстрелах

В ролике перечисляются основные принципы безопасности при обстрелах. Среди рекомендаций – укрываться на нижних этажах зданий, держаться подальше от окон, лестничных пролетов и ненадежных конструкций

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Глава администрации Белгорода Антон Иванов опубликовал на своей странице во «Вконтакте» ролик с рекомендациями, как вести себя при обстрелах.

«Коротко и ёмко. Обязательно покажите детям», — написал он под видео.

В ролике перечисляются основные принципы личной безопасности на случай обстрелов. Так, зрителям рекомендуют во время них находиться на как можно более низких этажах зданий, держаться дальше от окон, лестничных пролетов, лифтов и ненадежных конструкций, избегать автомобилей, которые являются источником возгорания.

«Если вы на улице — сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу (бордюру, забору или любой бетонной конструкции)», — следует из инструкции.

Самой безопасной комнатой в доме во время обстрела авторы ролика называют ванную. При уходе в укрытие с собой рекомендуется взять мобильный телефон и документы.

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Хорошим убежищем авторы видео называют погреб. На случай завала там должны быть инструменты, в том числе кирка, топор и лопата, запас воды и продуктов.

«Спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь», — говорится в конце видео.

Белгородская область регулярно, иногда по несколько раз в день подвергается обстрелам со стороны Украины. 16 октября глава региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Белгорода, в результате чего с осколочными ранениями госпитализировали двух мужчин, еще одной женщине медпомощь оказали на месте.

В тот же день при обстреле контузию получил пожилой мужчина в Белгородском районе (граничит с Харьковской областью) региона, а в приграничном Шебекинском городском округе мужчине, наступившему на мину, оторвало ступню, сообщал Гладков.

В Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности, в регионе на фоне обстрелов объявлены внеочередные школьные каникулы.