Гладков объявил внеочередные школьные каникулы в Белгородской области

Школы в Белгородской области почти на две недели раньше уйдут на каникулы. Такое решение власти приняли на фоне участившихся обстрелов со стороны Украины

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Во всех школах Белгородской области с 17 октября будут объявлены каникулы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» он отвечал на вопросы жителей региона. В частности, Гладкова спросили, можно ли объявить каникулы раньше, поскольку возможность вывезти детей к родственникам есть, но те не могут помогать с уроками.

Губернатор ответил, что полностью согласен с обращением по этому вопросу. «С понедельника объявим каникулы в Белгородской области для всех школ», — сказал он.

Таким образом, осенние каникулы в регионе начнутся почти на две недели раньше. По плану они должны были быть с 29 октября.

Власти Белгородской области решили объявить школьные каникулы раньше на фоне участившихся обстрелов со стороны Украины. Так, 13 октября в результате обстрелов пострадала многоэтажка в Белгороде, был разрушен пограничный пункт в городе Шебекино, а вечером того же дня в одном из поселков региона произошел взрыв на складе боеприпасов. По данным Следственного комитета России, в результате взрыва есть жертвы и пострадавшие. По фактам обстрелов возбуждены уголовные дела.

А сегодня, 14 октября, под обстрел вновь попало приграничное село Вознесеновка в Шебекинском районе, сообщил Гладков. По словам губернатора, погибших и раненых нет. Повреждены пять частных домов, оборвана линия электропередачи. Частично прекратилась подача электричества в саму Вознесеновку и ряд других населенных пунктов.