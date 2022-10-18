Губернатор Курской области сообщил об обстреле ВСУ поселка и села

Под обстрел попали поселок Теткино и село Попово-Лежачи, граничащие с Сумской областью Украины. После этого возникли перебои с электричеством, сообщает Старовойт

Роман Старовойт (Фото: gubernator46 / VK)

Украинские военные обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Сейчас ВСУ ведут обстрел поселка Теткино и села Попово-Лежачи. Есть информация о перебоях с электричеством. О возможных пострадавших и повреждениях сообщу позднее. Информацию уточняю», — написал Старовойт.

И Теткино, и Попово-Лежачи находятся в Глушковском районе Курской области и граничат с Сумской областью Украины.

Очередной обстрел этих двух населенных пунктов произошел 13 октября. Старовойт сообщил, что тогда было зафиксировано «не менее 15 прилетов». По его словам, была серьезно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, загорелся один из трансформаторов. Оба населенных пункта были полностью обесточены.

Обстрелы приграничных с Украиной сел и городов увеличились после 10 октября, когда Россия начала наносить массовые ракетные удары по военным и инфраструктурным объектам по всей территории Украины после теракта на Крымском мосту. В тот же день губернатор Курской области говорил, что под обстрел попал район спиртзавода в поселке Теткино.