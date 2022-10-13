В Белгороде после обстрела ВСУ получила повреждения многоэтажка

Губернатор сообщил, что в многоэтажке «есть разрушения» из-за обстрела ВСУ, неразорвавшаяся часть упала на спортплощадку школы. По словам мэра, на дом упал «неопознанный объект». Жильцов дома расселят в гостиницу

В Белгороде сработала ПВО, поврежден дом по адресу ул. Губкина, 42г, сообщил мэр города Антон Иванов в телеграм-канале.

«Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42г. Выехал на место. Все службы уже там», — сообщил он. Согласно сервису «Яндекс. Карты», по этому адресу расположен 16-этажный жилой дом.

«В районе 12:40 на дом упал неопознанный объект после работы ПВО. На месте видны разрушения, на верхнем этаже, обломками повреждено два автомобиля», — сказал Иванов на видео.

Как заявил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков, Белгород обстреляли ВСУ, в жилом многоквартирном доме «есть разрушения». По его словам, информация о пострадавших уточняется, на месте ЧП находится мэр.

Video

«Также поступила информация, что не разорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32. Пока информации о погибших и пострадавших нет», — добавил Гладков. Он уточнил, что находится в Москве в командировке и уже выезжает в город.

Иванов сообщил, что сотрудники МЧС проводят поквартирный обход дома, жителей расселят в гостиницу. На месте разворачивают оперштаб. «РИА Новости» со ссылкой на вице-губернатора сообщило, что пострадавших нет.

По данным ГИС ЖКХ, общая площадь здания составляет 5,7 тыс кв.м, в том числе 5,6 тыс. — это жилые помещения. Дом построен в 1996 году, в нем 78 квартир.

Кроме того, Гладков рассказал, что под обстрел попало село Красное Шебекинского городского округа. Никто не пострадал, есть разрушения на территории школы, учащиеся которой переведены на удаленку. Власти ранее отправили на дистанционное обучение школьников Белгорода и приграничных районов на две недели.

Накануне в Белгороде также работали системы ПВО, в оперштабе областного правительства сообщали о незначительных повреждениях незначительных повреждениях автомобилей, электропроводов и падении осколков. По словам Иванова, осколки обнаружили на 15 улицах.

11 октября белгородский губернатор сообщал, что под обстрел со стороны Украины попала подстанция в городе Шебекино. При обстреле никто не пострадал, однако снарядами был поврежден трансформатор, из-за чего более 2 тыс. жителей региона остались без энергоснабжения.