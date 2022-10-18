Курский губернатор Старовойт сообщил о приходе российских сил в обстрелянный ВСУ поселок

Старовойт сообщил о приходе российских военных в обстрелянный ВСУ поселок

Российские военные пришли к приграничным населенным пунктам Теткино и Гордеевка. Они ведут «ответный огонь по выявленным позициям» ВСУ, сообщил Старовойт

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В районе населенных пунктов Теткино и Гордеевка, которые регулярно обстреливаются со стороны Украины, появились российские военные, сообщил в «Телеграме» губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Теперь там и в районе поселка Теткино наши военные ведут ответный огонь по выявленным позициям украинских войск. Спасибо защитникам!» — написал он.

Оба населенных пункта находятся у границы с Сумской областью Украины.

Ранее 18 октября Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли Теткино и село Попово-Лежачи. По словам губернатора, по населенным пунктам «было больше шести прилетов». Пострадала одна женщина, осколки попали ей в лицо. Ей оказали помощь.

Обстрел также привел к перебоям с электричеством. «Снаряды попали в сгоревший ранее жилой дом, остальные удары легли в огороды. Местами были перебиты провода, но специалисты уже восстановили электроснабжение», — написал Старовойт. Он добавил, что часть снарядов не разорвалась, их обезвредят саперы.

С начала спецоперации приграничные населенные пункты Курской области регулярно подвергаются обстрелам. С апреля в регионе действует желтый (высокий уровень) террористической опасности. На Новый год в нем отменили массовые гуляния и запуск фейерверков.