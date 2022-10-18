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Госдума выбрала дату рассмотрения законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ

Володин: Госдума рассмотрит законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ 27 октября
Власти должны защитить граждан от «тьмы, распространяемой США» и странами Европы, заявил Володин, говоря о законопроекте, запрещающем пропаганду ЛГБТ. В Совете по правам человека считают, что эти поправки не нарушают свободу слова
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Госдума на следующей неделе, 27 октября, рассмотрит законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, сообщил в «Телеграме» спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Если поправки примут, будет запрещена пропаганда ЛГБТ в СМИ, интернете, книгах, кино и рекламе, в том числе демонстрация ЛГБТ и «информации, побуждающей к смене пола».

Штрафы за нарушение закона составят до 800 тыс. руб. для физических и до 10 млн руб. для юридических лиц.

«Мы должны защитить наших граждан и Россию от деградации и вымирания. От тьмы, распространяемой США и европейскими государствами», — заявил Володин.

На прошлой неделе законопроект об административной ответственности за любую пропаганду ЛГБТ, а не только среди детей, поддержало правительство.

В Совете по правам человека заявили, что предложенные поправки не ограничивают свободу слова. Как отметил глава СПЧ Валерий Фадеев, речь идет об «общепринятой практике». Он пояснил, что Конституция гарантирует свободу слова, но не допускает пропаганду, возбуждающую социальную, расовую, религиозную и национальную ненависть; в ней также прописаны ограничения, связанные «с оружием, с пропагандой изготовления взрывных устройств, наркотиков» и др.

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Помимо этого Фадеев сослался на Европейскую конвенцию по правам человека, согласно которой «ограничения свободы слова возможны, в частности, в интересах национальной безопасности, для охраны свободы и нравственности». «Не считаю в связи с этим, что каким-то образом предлагаемый законопроект ограничивает свободу слова в нашей стране», — заявил он.

В свою очередь, глава Роскомнадзора Андрей Липов отметил, что каждый материал с пропагандой ЛГБТ — это «не пуля, это бомба». По его словам, на основании решений судов заблокировано и удалено более 7,2 тыс. таких материалов.

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Вячеслав Володин ЛГБТ законопроект Госдума
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