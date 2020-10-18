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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Президент Армении назвал условие признания независимости Карабаха

Ереван будет готов признать независимость Нагорного Карабаха, если станет понятно, что Баку не будет идти путем диалога, заявил Армен Саркисян
Армен Саркисян
Армен Саркисян (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если станет ясно, что Азербайджан, который в конфликте вокруг непризнанной республики поддерживает Турция, не будет идти путем переговоров. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил президент Армении Армен Саркисян.

«То есть непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров. Это такой тоннель», — сказал Саркисян.

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Никол Пашинян

По словам армянского президента, «если в конце этого тоннеля есть свет — свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, — то тогда можно подождать еще».

Саркисян отметил, что Верховный совет Армении проголосовал за признание Нагорного Карабаха незадолго до распада СССР. Однако в 1994 году, после того как Баку и Ереван договорились о прекращении огня, армянская сторона «приостановила» признание независимости, чтобы «не усложнять» минский процесс по урегулированию конфликта.

О том, что Ереван рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха, заявил премьер Армении Никол Пашинян. Он отметил, что вопрос стоит на повестке правительства республики и тема должна обсуждаться в том числе и народом. «Но это не значит, что мы обязательно примем такое решение. Но это не значит и то, что мы не примем такое решение», — сказал Пашинян в начале октября в интервью РБК.

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Фото:Reuters

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь заявлял, что Баку ни при каких условиях не признает независимость Нагорного Карабаха, обозначив «красную линию». По его словам, он не верит в то, что кто-то решится признать независимость Нагорно-Карабахской республики. «В этом случае мы тотчас разорвем с этой страной все дипломатические отношения», — пообещал Алиев.

Боевые действия с применением тяжелого вооружения возобновились между Арменией и Азербайджаном 27 сентября. Страны обвинили друг друга в эскалации конфликта и ввели военное положение.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Наталия Анисимова
Армения Нагорный Карабах Азербайджан
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