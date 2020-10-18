Президент Армении назвал условие признания независимости Карабаха

Ереван будет готов признать независимость Нагорного Карабаха, если станет понятно, что Баку не будет идти путем диалога, заявил Армен Саркисян

Армен Саркисян (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если станет ясно, что Азербайджан, который в конфликте вокруг непризнанной республики поддерживает Турция, не будет идти путем переговоров. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил президент Армении Армен Саркисян.

«То есть непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров. Это такой тоннель», — сказал Саркисян.

По словам армянского президента, «если в конце этого тоннеля есть свет — свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, — то тогда можно подождать еще».

Саркисян отметил, что Верховный совет Армении проголосовал за признание Нагорного Карабаха незадолго до распада СССР. Однако в 1994 году, после того как Баку и Ереван договорились о прекращении огня, армянская сторона «приостановила» признание независимости, чтобы «не усложнять» минский процесс по урегулированию конфликта.