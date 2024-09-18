Путин анонсировал поступление в войска стратегических беспилотников
В России идет программа комплексного переоснащения армии и флота, в рамках которой в войска поступят серийные образцы современного вооружения, сообщил президент Владимир Путин.
«Конечно, беспилотные авиасистемы разных типов: от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых. А это и разведчики, и ударные комплексы, патрульные, контрбатарейные, комплексы-саперы, минеры и истребители», — сказал он.
Также, по словам Путина, речь идет о высокоточных средствах поражения и бронетехники, авиации, комплексах обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, системах управления и связи.
После начала полномасштабных боев на Украине в феврале 2022 года Путин не раз говорил о необходимости совершенствовать производство дронов, называя это одной из актуальных задач армии. Он отмечал, что опыт военных действий показал «практически повсеместное» применение БПЛА.
Российская сторона использует беспилотники-камикадзе «Герань», способные нести до 50 кг взрывчатого вещества, также официальные лица сообщали о применении на Украине БПЛА «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец». В начале года Путин заявил, что военным на передовой требуется больше дронов.
В 2023 году Путин объявил о планах создать национальный проект по беспилотным системам, смысл которого — «обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов». В рамках проекта «Беспилотные авиационные системы» к 2030 году планируется производить более 30 тыс. гражданских БПЛА ежегодно.
Украина также активно применяет дроны в ходе боев, главком ВСУ Александр Сырский называл развитие беспилотных систем одним из приоритетов.
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