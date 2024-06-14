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Военная операция на Украине ,  
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Белоусов обсудил с Дюминым поставки дронов военным

Сюжет
Военная операция на Украине
Белоусов на встрече с Дюминым обсудил поставку дронов и другой техники в войска и призвал «избежать избыточной вариативности» в производстве оружия для участников военной операции
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Министр обороны Андрей Белоусов обсудил с помощником президента Алексеем Дюминым поставки беспилотников в войска и обучение управлению дронами, сообщило военное ведомство.

Дюмин отметил необходимость координации действий регионов, бизнеса и Минобороны в сферах производства дронов, средств радиоэлектронной борьбы и разведки.

Белоусов со своей стороны заявил, что российские регионы с начала военной операции на Украине помогают армии, поставляя ей технику, элементы бронезащиты и другую экипировку. Он отметил, что «на текущий момент имеется необходимость упорядочивания и координации поставок отдельного имущества на фронт».

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Министр призвал принять меры, чтобы «избежать избыточной вариативности изделий на фронте» и повысить эффективность технических средств, которые поставляют регионы.

В начале недели сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин раскритиковал «дрономанию» среди российских оборонщиков, которая, по его мнению, создает хаос в организации производства беспилотников. Он предложил выбрать из множества разработчиков несколько центров компетенций, добиваться импортозамещения, снижения издержек и конечной цены.

Российские официальные лица сообщали о применении на Украине БПЛА «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань». Последний может нести до 50 кг взрывчатого вещества. Максимальная дальность полета аппарата — 2,5 тыс. км, скорость — 180 км/ч. В России также разрабатывают бюджетный аналог «Герани» — «Ястреб».

В декабре 2023 года власти утвердили нацпроект «Беспилотные авиационные системы», в рамках которого к 2030 году планируется производить более 30 тыс. гражданских БПЛА ежегодно. Предполагается, что объем финансирования из бюджета составит почти 700 млрд руб.

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Андрей Белоусов Алексей Дюмин беспилотники дроны Минобороны регионы
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
Алексей Дюмин фото

Алексей Дюмин

помощник президента России, секретарь Госсовета, генерал-полковник
28 августа 1972 года

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