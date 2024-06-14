Белоусов обсудил с Дюминым поставки дронов военным

Белоусов на встрече с Дюминым обсудил поставку дронов и другой техники в войска и призвал «избежать избыточной вариативности» в производстве оружия для участников военной операции

Фото: Александр Река / ТАСС

Министр обороны Андрей Белоусов обсудил с помощником президента Алексеем Дюминым поставки беспилотников в войска и обучение управлению дронами, сообщило военное ведомство.

Дюмин отметил необходимость координации действий регионов, бизнеса и Минобороны в сферах производства дронов, средств радиоэлектронной борьбы и разведки.

Белоусов со своей стороны заявил, что российские регионы с начала военной операции на Украине помогают армии, поставляя ей технику, элементы бронезащиты и другую экипировку. Он отметил, что «на текущий момент имеется необходимость упорядочивания и координации поставок отдельного имущества на фронт».

Министр призвал принять меры, чтобы «избежать избыточной вариативности изделий на фронте» и повысить эффективность технических средств, которые поставляют регионы.

В начале недели сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин раскритиковал «дрономанию» среди российских оборонщиков, которая, по его мнению, создает хаос в организации производства беспилотников. Он предложил выбрать из множества разработчиков несколько центров компетенций, добиваться импортозамещения, снижения издержек и конечной цены.

Российские официальные лица сообщали о применении на Украине БПЛА «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань». Последний может нести до 50 кг взрывчатого вещества. Максимальная дальность полета аппарата — 2,5 тыс. км, скорость — 180 км/ч. В России также разрабатывают бюджетный аналог «Герани» — «Ястреб».

В декабре 2023 года власти утвердили нацпроект «Беспилотные авиационные системы», в рамках которого к 2030 году планируется производить более 30 тыс. гражданских БПЛА ежегодно. Предполагается, что объем финансирования из бюджета составит почти 700 млрд руб.