В России начали разрабатывать бюджетный аналог дрона-камикадзе «Герань»

Российские специалисты завершают цикл летных испытаний беспилотника «Ястреб» — бюджетного аналога реактивного дрона-камикадзе «Герань». Об этом сообщили ТАСС в конструкторском бюро «Стратим».

«Ястреб» представляет из себя летающее крыло с наведением по координатам, поражающее цели на расстоянии до 350 км. Скорость полета беспилотника с двигателем внутреннего сгорания составит 300 км/ч, с реактивным двигателем — 700 км/ч. Дрон оснастят фугасной боевой частью, вес полезной нагрузки составит 16 кг.

«Мы завершаем цикл полетных испытаний прототипа, далее немного перепроектируем большой экземпляр и начнем его летные испытания. К стадии готового изделия планируется перейти в первом полугодии этого года», — рассказали в «Стратим». В бюро утверждают, что «Ястреб» будет отличаться низкой стоимостью, поскольку выполняется полностью из гражданских компонентов.

Беспилотник-камикадзе «Герань» активно используется в зоне военной операции на Украине. Дрон может нести до 50 кг взрывчатого вещества. Максимальная дальность полета аппарата — 2,5 тыс. км, скорость — 180 км/ч.