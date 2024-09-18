Путин сказал о тяжелых испытаниях живущих в приграничье
Жители приграничных регионов столкнулись с трудностями, давлением, «попытками дестабилизировать ситуацию» и терактами на этих территориях, заявил президент Владимир Путин на встрече с избранными главами российских субъектов.
«На людей, живущих в приграничных регионах, выпали трудные испытания», — сказал он (цитата по сайту Кремля). Путин потребовал от федеральных, региональных и местных органов власти внимательно отнестись к их нуждам и решать проблемы «без проволочек и лишнего формализма».
«И конечно, святая обязанность, как уже говорил, вооруженных сил — сделать все для защиты людей», — добавил президент.
В граничащих с Украиной Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции, а в последних двух — еще режим ЧС федерального характера. Их ввели через несколько дней после начала боев с Вооруженными силами Украины в Курской области, которые идут с 6 августа. В нескольких районах продолжается эвакуация, 12 августа курский губернатор Алексей Смирнов заявил, что под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов. Минобороны с тех пор несколько раз отчитывалось о возврате контроля над рядом поселений. Помимо того, эти три региона с начала полномасштабных боев в феврале 2022 года регулярно подвергаются обстрелам и воздушным атакам.
Власти Украины называли одной из целей вторжения в регион создание «буферной зоны». Путин называл произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».
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