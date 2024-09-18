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Военная операция на Украине ,  
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Путин сказал о тяжелых испытаниях живущих в приграничье

Сюжет
Военная операция на Украине
Путин потребовал от федеральных и региональных властей решать проблемы жителей приграничья «без проволочек и лишнего формализма» и назвал защиту людей «святой обязанностью» военных
Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Жители приграничных регионов столкнулись с трудностями, давлением, «попытками дестабилизировать ситуацию» и терактами на этих территориях, заявил президент Владимир Путин на встрече с избранными главами российских субъектов.

«На людей, живущих в приграничных регионах, выпали трудные испытания», — сказал он (цитата по сайту Кремля). Путин потребовал от федеральных, региональных и местных органов власти внимательно отнестись к их нуждам и решать проблемы «без проволочек и лишнего формализма».

«И конечно, святая обязанность, как уже говорил, вооруженных сил — сделать все для защиты людей», — добавил президент.

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Фото:Сергей Нужненко / Reuters

В граничащих с Украиной Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции, а в последних двух — еще режим ЧС федерального характера. Их ввели через несколько дней после начала боев с Вооруженными силами Украины в Курской области, которые идут с 6 августа. В нескольких районах продолжается эвакуация, 12 августа курский губернатор Алексей Смирнов заявил, что под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов. Минобороны с тех пор несколько раз отчитывалось о возврате контроля над рядом поселений. Помимо того, эти три региона с начала полномасштабных боев в феврале 2022 года регулярно подвергаются обстрелам и воздушным атакам.

Власти Украины называли одной из целей вторжения в регион создание «буферной зоны». Путин называл произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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