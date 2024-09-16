В двух районах Курской области объявили эвакуацию в приграничной зоне
В Рыльском и Хомутовском районах Курской области в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной, объявлена обязательная эвакуация, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
«Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра «Патриот», — написал он в телеграм-канале.
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