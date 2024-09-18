В Тверской области начался пожар после падения обломков дрона
В городе Торопец Тверской области в результате падения обломков дрона начался пожар, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Его слова приводит пресс-служба правительства области.
Обломки дрона упали во время отражения атаки силами ПВО. По словам Рудени, экстренные службы уже выехали на место. Ведутся работы по локализации пожара.
Позднее, в 04:00 мск, в администрации региона сообщили, что средства ПВО продолжают отражать атаку дронов над городом. Губернатор принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где работает ПВО и локализуется пожар, добавили там.
Ранее той же ночью несколько беспилотников сбили в других российских регионах. О трех сбитых дронах отчитался губернатор Брянской области Александр Богомаз. Примерно за час до этого он писал еще о десяти уничтоженных дронах. Еще один беспилотник сбили над Тульской областью, сообщили в пресс-центре Министерства по региональной безопасности.
Около 02:00 мск о подавлении средствами РЭБ и ПВО семи БПЛА сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, дроны сбили над городами Ельня и Рославль. Еще один беспилотник сбили над Орловской областью.
Тверская область не впервые подвергается атакам беспилотников. Так, 1 сентября рядом с Конаковской ГРЭС, расположенной на территории региона, произошел пожар после атаки украинских дронов. Руденя тогда сообщал о перехвате пяти беспилотников в районе Конаково. Пострадавших, по его словам, не было.
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