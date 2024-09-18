В Тверской области открыли горячую линию по вопросам эвакуации из Торопца
Власти города Торопец в Тверской области организовали горячую линию по вопросам эвакуации в связи с атакой беспилотников, сообщает пресс-служба города на странице во «ВКонтакте».
«По поручению губернатора Игоря Рудени в ГУ МЧС по Тверской области организована горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа», — говорится в сообщении.
Вооруженные силы Украины атаковали город ночью 18 сентября. Тогда во время отражения атаки силами ПВО упали обломки дрона и начался пожар. Что загорелось, власти не уточнили.
На фоне продолжающейся атаки беспилотников власти объявили частичную эвакуацию населения с территории, где работает ПВО и локализуется пожар. Ситуация находится на контроле.
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