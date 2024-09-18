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Военная операция на Украине ,  
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В Торопце прокуратура взяла на контроль ситуацию после атаки дронов

Прокуратура взяла на контроль оказание помощи жителям Торопца после атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Прокуратура Тверской области следит за соблюдением прав граждан и оказание им помощи после атаки беспилотников в городе Торопец, сообщило ведомство.

И. о. прокурора региона Евгений Денисов взял эти вопросы на личный контроль, уточнили в прокуратуре. «В этих целях обеспечено необходимое взаимодействие со всеми ведомствами», — добавила пресс-служба.

Губернатор поручил проследить за порядком в эвакуированном Торопце
Политика

В ночь на 18 сентября Торопец — город на западе Тверской области, в котором проживают 11,4 тыс. человек по состоянию на 2020 год, — подвергся атаке украинских дронов. Губернатор региона Игорь Руденя сообщил, что после падения обломков аппарата начался пожар. Позже администрация Тверской области уточнила, что отражение атаки беспилотников в небе над городом продолжается.

Утром в Торопце объявили частичную эвакуацию населения с территорий, где ПВО отражала атаку дронов.

Руденя провел заседание оперштаба по ликвидации последствий обломков беспилотника и поручил правоохранительным органам проследить за порядком на территории, откуда эвакуировали жителей. Властям на местах, куда их увезли, он приказал организовать в пунктах временного размещения необходимую помощь людям.

Кроме того, власти Торопца организовали горячую линию по вопросам эвакуации в связи с атакой беспилотников.

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Теги
Торопец Тверская область прокуратура беспилотники
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