В Армении заявили о предотвращенной попытке переворота

По данным СК Армении, участникам переворота платили по 220 тыс. руб. в месяц во время трехмесячной стажировки в Ростове-на-Дону. Они вернулись в страну, чтобы устроить переворот, заявили в ведомстве

Власти Армении предотвратили попытку узурпации власти путем вооруженного переворота, который готовили несколько граждан страны и выходцы из Нагорного Карабаха, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Сотрудникам Службы нацбезопасности удалось установить личности семи человек. По данным силовиков, им предложили пройти трехмесячную стажировку в России за 220 тыс. руб. в месяц и за это время ознакомиться с навыками применения тяжелого оружия. Затем, как утверждает СК Армении, эти лица должны были нести боевое дежурство после возвращения в страну. В течение 2024 года они завербовали ряд граждан Армении и бывших жителей Нагорного Карабаха.

«Они разными группами выехали в город Ростов-на-Дону в России, затем их сообщники в России <...> были переведены в другое место, где им пришлось пройти предварительную проверку, в том числе с помощью полиграфа, с целью выяснения их личных характеристик и политических взглядов, а также связей с правоохранительными органами Республики Армении», — уточнили в СК.

Группе сообщили, что цель учений — вернуться в Армению и свергнуть действующую власть, «тем самым призвав к очищению и спасению Республики Армения», добавили в ведомстве.

В результате операции, проведенной силовиками Армении, задержаны семь человек — троих уже арестовали, еще четверых объявили в розыск.

19–20 сентября 2023 года Азербайджан провел в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию». Она завершилась заключением соглашения о прекращении огня, разоружении воинских формирований Карабаха и реинтеграции региона в состав Азербайджана вместе с армянским населением. Из Нагорного Карабаха после этого выехали более 100 тыс. армян, большинство населения региона.

По итогам операции премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию и страны, входящие в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в бездействии во время конфликта. В 2024 году Армения заморозила участие в ОДКБ.

Российские власти отвергли претензии Пашиняна и выразили надежду решить разногласия.