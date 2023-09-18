Конституционный суд Грузии начал рассмотрение импичмента президента

Представление об импичменте Зурабишвили передано на рассмотрение пленуму суда, который в течение месяца обсудит его, после чего представит заключение парламенту. Поводом стала поездка президента в ЕС без согласия правительства

Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Конституционный суд Грузии приступил к рассмотрению представления об импичменте президента Саломе Зурабишвили, инициатором которого выступила правящая партия «Грузинская мечта», сообщается на сайте суда.

Представление 12 сентября подали 80 депутатов, оно передано на рассмотрение пленуму, который в течение месяца обсудит его, после чего представит заключение парламенту.

Суд должен установить, нарушила ли президент Конституцию, выехав в ЕС без разрешения правительства.

Поводом для начала процедуры импичмента стала зарубежная поездка Зурабишвили без одобрения кабинета министров. Она отправилась в Германию на переговоры с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Они стали частью европейского турне в поддержку предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. Согласно ст. 52 Конституции страны, президент осуществляет представительские полномочия во внешних связях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями с согласия кабинета министров. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что глава государства «демонстративно нарушила» Основной закон.

Чтобы завершить процедуру импичмента, решение должны поддержать как минимум 100 из 150 депутатов. У «Грузинской мечты» 82 парламентских мандата, то есть ей придется искать поддержку в рядах оппозиции. Председатель партии Ираклий Кобахидзе указывал, что довести процедуру до конца вряд ли удастся «в нынешней политической ситуации».

Сама Зурабишвили исключила свой уход с поста. «Я никуда не собираюсь уходить. Я думаю, что все должны забыть мечту о моей отставке. Я здесь, где я есть, но я поеду туда, куда надо, потому что это моя высшая конституционная обязанность», — отметила она.