Президент Грузии предложила «забыть мечту» о ее отставке

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет в отставку после начала процедуры импичмента, которую инициировала правящая партия «Грузинская мечта».

«Я никуда не собираюсь уходить. Я думаю, что все должны забыть мечту о моей отставке. Я здесь, где я есть, но я поеду туда, куда надо, потому что это моя высшая конституционная обязанность», — сказала Зурабишвили в своем обращении, которое транслировал Первый канал Грузинского телевидения.

В начале сентября правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» запустила процедуру импичмента в отношении Зурабишвили. Главу государства обвинили в том, что она нарушила Конституцию, поехав в европейское турне без разрешения правительства. Зурабишвили тогда посетила Берлин, где встретилась с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, и направилась в Брюссель на встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем. В Германию президент поехала в поддержку присвоения Грузии статуса кандидата в Евросоюз.

Согласно Конституции Грузии, внешняя и внутренняя политика осуществляется правительством страны, и если правительство наделяет президента определенными полномочиями, то только в этом случае глава государства может их осуществлять.

Принять решение о том, допустила президент нарушение или нет, должен Конституционный суд. Если суд подтвердит этот факт, то вопрос вынесут на рассмотрение парламента. Чтобы завершить процедуру импичмента, решение должны поддержать минимум две трети депутатов, то есть 100 из 150. У правящей партии сейчас только 82 парламентских мандата.