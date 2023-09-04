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Премьер Грузии назвал оправданным решение о начале импичмента президента

Премьер Грузии: решение о начале импичмента президента абсолютно оправдано
Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили (Фото: Bernd von Jutrczenka / Global Look Press)

Решение правящей партии Грузии «Грузинская мечта» начать импичмент президента Саломе Зурабишвили является оправданным. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает Rustavi 2.

По его словам, несколько месяцев назад она в ходе публичного выступления заявила, что правительство Грузии не выполняет взятые на себя обязательства — речь идет о 12 рекомендациях для вступления в ЕС.

«Естественно, нам не нужны дополнительные доказательства, чтобы просто потерять доверие», — отметил Гарибашвили.

Премьер уточнил, что около месяца назад он направил официальный отказ на зарубежные визиты Зурабишвили. Было бы «неоправданно» делегировать ей определенные полномочия после такого заявления, подчеркнул он. Однако президент Грузии все же поехала в европейское турне. В «Грузинской мечте» сочли это нарушением Конституции страны.

Согласно Конституции, внешняя и внутренняя политика осуществляется правительством Грузии, и если правительство наделяет президента определенными полномочиями, то только в этом случае глава государства может их осуществлять.

«Прискорбно, что президент Грузии демонстративно нарушает закон. В это время мы должны быть примером как защитники Основного закона, поэтому решение [о начале импичмента], принятое правящей партией, было абсолютно оправданным», — подчеркнул он.

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Гарибашвили также обратился к грузинскому народу и назвал лживыми заявления Зурабишвили, что правительство не работает над 12 пунктами. Он отметил, что власти страны претворяют в жизнь все 12 рекомендаций и сохраняют постоянную связь с европейскими коллегами.

Ранее 4 сентября в Грузии началась процедура импичмента Зурабишвили. «Грузинская мечта» смогла собрать необходимые 50 подписей депутатов для подачи заявления в Конституционный суд.

Суд должен вынести решение, допустила президент нарушение или нет. Если факт нарушения подтвердится, то вопрос вынесут на рассмотрение парламента. Чтобы завершить процедуру импичмента, решение должны поддержать минимум 100 из 150 депутатов.

Президент Грузии 1 сентября без согласия правительства посетила Берлин, где встретилась с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, и направилась в Брюссель на встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Теги
Грузия Ираклий Гарибашвили Саломе Зурабишвили президент импичмент
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