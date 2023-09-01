Приведет ли процедура импичмента к отставке президента Грузии

Приведет ли процедура импичмента к отставке президента ГрузииСаломе Зурабишвили обвинили в нарушении Конституции из-за несогласованных поездок за рубеж
Из-за чего был инициирован импичмент
Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» запускает процедуру импичмента в отношении президента республики Саломе Зурабишвили. Такое решение было принято на заседании политсовета 1 сентября. Главу государства обвинили в том, что она нарушила Конституцию, поехав в европейское турне без разрешения правительства.
Согласно Основному закону Грузии, президент республики представляет страну во внешней политике, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями, заключает международные договоры, принимает аккредитации послов, назначает на должность и освобождает от должности грузинских диппредставителей. Все это глава государства может делать с согласия правительства, согласно ст. 52 Конституции.
Речь идет о поездке Зурабишвили в Германию, намечавшейся на 31 августа, в поддержку присвоения Грузии статуса кандидата в Евросоюз. О ней офис президента сообщил 30 августа. В тот же день правительство обнародовало ответное заявление, где сообщила, что запрос на поездку администрация президента подала 12 июля и 3 августа получила письменный отказ. Также главе государства отказали в поездках на Украину, в Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, ОАЭ, Болгарию, Чехию и Израиль за последние 12 месяцев.
«Мы хотели бы напомнить президентской администрации, что, согласно подпункту А пункта 1 статьи 52 Конституции Грузии, президент осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях только с согласия правительства, поскольку в соответствии со статьей 54 Конституции проведение внешней политики страны находится в ведении правительства», — говорилось в сообщении.
Зурабишвили в Германию все-таки поехала: 1 сентября в Берлине она встретилась с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, а потом направилась в Брюссель на встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем. На фоне новостей об импичменте президент опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) фото, сделанные по пути из Германии в Бельгию.
Сложности с выездом за рубеж у президента Грузии возникают не впервые. В апреле она собиралась отправиться в Страсбург, чтобы обратиться к депутатам Европарламента. Эту поездку пришлось отложить, поскольку ее не удалось согласовать с правительством. Но в итоге разрешение было получено, и Зурабишвили все-таки выступила в Европарламенте в конце мая.
Политсовет «Грузинской мечты» 1 сентября заявил, что текст Конституции «не оставляет даже минимального пространства для его неоднозначного толкования» и что партия не может допустить ее нарушения. В том же сообщении «Грузинская мечта» изложила свои взгляды на европейскую политику президента, где подчеркнула, что глава государства совершенно иначе относится к приему Грузии в Евросоюз, чем правительство.
«Ее позиция заключается, в частности, в том, что в прошлом году Грузия статус кандидата не заслужила, — сказано в заявлении политсовета. — Более того, по ее словам, парламент и правительство лишь формально выполняют требования Евросоюза, а это значит, что, по ее мнению, Грузия даже сейчас не заслуживает статуса кандидата». При таком отношении, отмечает «Грузинская мечта», «любой европейский визит президента контрпродуктивен и прямо противоречит усилиям правительства», а потому отказ в этой поездке был оправдан «как с юридической, так и с политической точки зрения».
Заявку на предоставление кандидатского статуса в ЕС Тбилиси подал в марте 2022 года вместе с Кишиневом, через несколько дней после того, как это сделал Киев. Спустя несколько месяцев, в июне, Украина и Молдавия получили этот статус. Грузии в нем отказали — вместо этого ей выдали 12 рекомендаций, которые нужно выполнить для его получения.
Приведет ли импичмент к отставке президента
Как сообщили в «Грузинской мечте», для начала процедуры в ближайшие дни будут собраны подписи членов парламентского большинства (нужно не менее 50 подписей) и подано соответствующее представление в Конституционный суд. Однако в партии признают: голосов фракции для отставки президента не хватает. Чтобы завершить процедуру, нужны голоса минимум двух третей депутатов, то есть 100 из 150.
У правящей партии сейчас 82 парламентских мандата. Как прогнозирует издание «Новости — Грузия», еще два голоса «Мечта» может получить 1 октября на промежуточных выборах на освободившиеся места, а еще четыре — от партии «Европейские социалисты». Но даже в этом случае надо будет найти еще 12 голосов — уже в рядах оппозиции.
Как проходит процедура импичмента в Грузии:
- Для ее начала инициатор собирает подписи в парламенте — нужно не менее трети голосов (50 мандатов). Затем вопрос передают в Конституционный суд, который дает свое заключение в течение месяца.
- Если суд подтверждает факт нарушения Конституции, парламент в течение двух недель ставит на голосование вопрос об отстранении президента от должности.
- Если за это решение проголосуют не менее двух третей депутатов (100 мандатов), президент считается отрешенным от должности.
- Если парламент такое решение не примет, снова инициировать импичмент нельзя. Он также невозможен во время чрезвычайного или военного положения.
В нынешнем случае процедура дойдет максимум до голосования в парламенте, — оно провалится, и процесс завершится, считает грузинский политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе. «Оппозиция, прекрасно понимая, что президент нарушила Конституцию, все равно откажется поддержать импичмент, — сказал РБК эксперт. — Напомню, что Грузия — это парламентская республика, где власть у законодателей, лидер страны — премьер-министр, а президент — это публичная фигура, которая должна объединять страну во время кризисов. То есть Саломе Зурабишвили не владеет никакими реальными политическими механизмами».
С точки зрения права шаг «Грузинской мечты» правильный, но здесь и политическая подоплека, отмечает Сихарулидзе: правящая партия очень многое хочет сделать, но не делает, потому часто вступает в политический торг. Поэтому многие, кто сейчас поддерживает «Мечту», думают, что и на этот раз она будет торговаться и не доведет дело до конца.