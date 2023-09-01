Приведет ли процедура импичмента к отставке президента Грузии

Процедура импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили, хотя и началась, но вряд ли приведет к отставке. У правящей «Грузинской мечты», которая инициировала процесс, для этого недостаточно голосов в парламенте

Саломе Зурабишвили (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Из-за чего был инициирован импичмент

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» запускает процедуру импичмента в отношении президента республики Саломе Зурабишвили. Такое решение было принято на заседании политсовета 1 сентября. Главу государства обвинили в том, что она нарушила Конституцию, поехав в европейское турне без разрешения правительства.

Согласно Основному закону Грузии, президент республики представляет страну во внешней политике, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями, заключает международные договоры, принимает аккредитации послов, назначает на должность и освобождает от должности грузинских диппредставителей. Все это глава государства может делать с согласия правительства, согласно ст. 52 Конституции.

Речь идет о поездке Зурабишвили в Германию, намечавшейся на 31 августа, в поддержку присвоения Грузии статуса кандидата в Евросоюз. О ней офис президента сообщил 30 августа. В тот же день правительство обнародовало ответное заявление, где сообщила, что запрос на поездку администрация президента подала 12 июля и 3 августа получила письменный отказ. Также главе государства отказали в поездках на Украину, в Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, ОАЭ, Болгарию, Чехию и Израиль за последние 12 месяцев.

«Мы хотели бы напомнить президентской администрации, что, согласно подпункту А пункта 1 статьи 52 Конституции Грузии, президент осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях только с согласия правительства, поскольку в соответствии со статьей 54 Конституции проведение внешней политики страны находится в ведении правительства», — говорилось в сообщении.

Зурабишвили в Германию все-таки поехала: 1 сентября в Берлине она встретилась с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, а потом направилась в Брюссель на встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем. На фоне новостей об импичменте президент опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) фото, сделанные по пути из Германии в Бельгию.

Сложности с выездом за рубеж у президента Грузии возникают не впервые. В апреле она собиралась отправиться в Страсбург, чтобы обратиться к депутатам Европарламента. Эту поездку пришлось отложить, поскольку ее не удалось согласовать с правительством. Но в итоге разрешение было получено, и Зурабишвили все-таки выступила в Европарламенте в конце мая.

Политсовет «Грузинской мечты» 1 сентября заявил, что текст Конституции «не оставляет даже минимального пространства для его неоднозначного толкования» и что партия не может допустить ее нарушения. В том же сообщении «Грузинская мечта» изложила свои взгляды на европейскую политику президента, где подчеркнула, что глава государства совершенно иначе относится к приему Грузии в Евросоюз, чем правительство.

«Ее позиция заключается, в частности, в том, что в прошлом году Грузия статус кандидата не заслужила, — сказано в заявлении политсовета. — Более того, по ее словам, парламент и правительство лишь формально выполняют требования Евросоюза, а это значит, что, по ее мнению, Грузия даже сейчас не заслуживает статуса кандидата». При таком отношении, отмечает «Грузинская мечта», «любой европейский визит президента контрпродуктивен и прямо противоречит усилиям правительства», а потому отказ в этой поездке был оправдан «как с юридической, так и с политической точки зрения».

Заявку на предоставление кандидатского статуса в ЕС Тбилиси подал в марте 2022 года вместе с Кишиневом, через несколько дней после того, как это сделал Киев. Спустя несколько месяцев, в июне, Украина и Молдавия получили этот статус. Грузии в нем отказали — вместо этого ей выдали 12 рекомендаций, которые нужно выполнить для его получения.

Приведет ли импичмент к отставке президента

Как сообщили в «Грузинской мечте», для начала процедуры в ближайшие дни будут собраны подписи членов парламентского большинства (нужно не менее 50 подписей) и подано соответствующее представление в Конституционный суд. Однако в партии признают: голосов фракции для отставки президента не хватает. Чтобы завершить процедуру, нужны голоса минимум двух третей депутатов, то есть 100 из 150.

У правящей партии сейчас 82 парламентских мандата. Как прогнозирует издание «Новости — Грузия», еще два голоса «Мечта» может получить 1 октября на промежуточных выборах на освободившиеся места, а еще четыре — от партии «Европейские социалисты». Но даже в этом случае надо будет найти еще 12 голосов — уже в рядах оппозиции.

Как проходит процедура импичмента в Грузии: Для ее начала инициатор собирает подписи в парламенте — нужно не менее трети голосов (50 мандатов). Затем вопрос передают в Конституционный суд, который дает свое заключение в течение месяца.

Если суд подтверждает факт нарушения Конституции, парламент в течение двух недель ставит на голосование вопрос об отстранении президента от должности.

Если за это решение проголосуют не менее двух третей депутатов (100 мандатов), президент считается отрешенным от должности.

Если парламент такое решение не примет, снова инициировать импичмент нельзя. Он также невозможен во время чрезвычайного или военного положения.

В нынешнем случае процедура дойдет максимум до голосования в парламенте, — оно провалится, и процесс завершится, считает грузинский политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе. «Оппозиция, прекрасно понимая, что президент нарушила Конституцию, все равно откажется поддержать импичмент, — сказал РБК эксперт. — Напомню, что Грузия — это парламентская республика, где власть у законодателей, лидер страны — премьер-министр, а президент — это публичная фигура, которая должна объединять страну во время кризисов. То есть Саломе Зурабишвили не владеет никакими реальными политическими механизмами».

С точки зрения права шаг «Грузинской мечты» правильный, но здесь и политическая подоплека, отмечает Сихарулидзе: правящая партия очень многое хочет сделать, но не делает, потому часто вступает в политический торг. Поэтому многие, кто сейчас поддерживает «Мечту», думают, что и на этот раз она будет торговаться и не доведет дело до конца.