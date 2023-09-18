Борис Гребенщиков назвал причину отказа от выступлений на Украине

По мнению Гребенщикова, половина украинцев думают, что «хороший русский — это мертвый русский». Он рассказал, что не собирается в Россию, поскольку это «может быть немного опасно». В июне Минюст внес его в реестр иноагентов

Борис Гребенщиков (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Рок-музыкант Борис Гребенщиков (признан Минюстом иноагентом) в интервью Financial Times рассказал, почему не выступает на Украине.

«Половина украинцев думают: «О, хороший русский — это мертвый русский». Я получаю много подобных писем», — заявил музыкант.

Сейчас Гребенщиков с женой живет в Лондоне и выпустил новый альбом. Он сообщил, что ушел из основанной им группы «Аквариум», поскольку некоторые ее участники поддержали военную операцию России на Украине. Сейчас музыкант выступает под псевдонимом БГ+.

Он не был в России более полутора лет и в ближайшее время не собирается приезжать: «Это может быть немного опасно». «На данный момент страна, в которой я родился, и страна, которую я люблю, находится в очень печальном, трагическом положении. Миллионы и миллионы людей боятся думать, боятся высказаться. <...> Я думаю не только о том, как помочь украинцам, но и русским, потому что они находятся в ужасном положении», — отмечает Гребенщиков.

Тем не менее Гребенщиков не считает, что живет в Лондоне как изгнанник. «Я предпочитаю жить и работать в Лондоне, потому что это подходит мне гораздо больше, чем пребывание в Санкт-Петербурге. Я работаю здесь с 1988 года», — говорит музыкант.

В марте 2022 года Гребенщиков объявил об отмене всех концертов «Аквариума» в России «до лучших времен по вполне понятным причинам» и покинул страну. Его программу «Аэростат» убрали из эфира «Радио России».

Летом 2022 года в интервью израильскому «Девятому каналу» Гребенщиков, говоря о своем выступлении на фестивале Sound of Peace в Берлине, где участвовали десятки исполнителей, заявил: «Я играл в Берлине у Бранденбургских ворот, мероприятие худо-бедно собрало €12 млн. Эта сумма тоже пошла на помощь Украине».

Позднее в разговоре с РБК музыкант сказал, что никакие деньги лично Украине не передавал. «У меня никогда не было такой суммы, и пожертвовать ее я, соответственно, не мог», — говорил он.

В мае этого года в отношении музыканта составили административный протокол о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3), его оштрафовали на 50 тыс. руб. В конце июня Минюст включил Гребенщикова в реестр иноагентов. Решение ведомство обосновало тем, что он проводил концерты, деньги от которых направлялись на помощь Украине, выступал против военных действий и «получал поддержку от иностранных источников».