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На Бориса Гребенщикова составили протокол о дискредитации армии

Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков стал фигурантом дела о дискредитации армии
Музыкант неоднократно выступал с антивоенными высказываниями и песнями
Борис Гребенщиков
Борис Гребенщиков (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Музыкант и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков стал фигурантом административного дела о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3, ч. 1), информация о деле размещена на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Дело было зарегистрировано 18 мая, сейчас оно находится у судьи.

Гребенщиков после начала военных действий на Украине выступал с критикой действий России в конфликте. После начала военной операции в соцсетях Гребенщикова появилось видео, на котором он исполняет антивоенный романс Александра Вертинского «То, что я должен сказать». В марте 2022 года Гребенщиков объявил об отмене всех концертов «Аквариума» в России «до лучших времен».

Летом 2022 года в интервью израильскому «Девятому каналу» Гребенщиков, говоря о своем выступлении на фестивале Sound of Peace в Берлине, где участвовали десятки исполнителей, заявил: «Я играл в Берлине у Бранденбургских ворот, мероприятие худо-бедно собрало €12 млн. Эта сумма тоже пошла на помощь Украине». Однако позднее он заявил, что никакие деньги лично Украине не передавал. «У меня никогда не было такой суммы, и пожертвовать ее я, соответственно, не мог», — говорил Гребенщиков РБК. 

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Борис Гребенщиков Аквариум дискредитация армии рок-музыка
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