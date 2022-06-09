Борис Гребенщиков опроверг сообщения о пожертвовании Украине €12 млн

По словам музыканта, у него не было такой суммы, о которой сообщали СМИ. Гребенщиков ранее заявил, что на фестивале в Берлине, где он выступал в числе других артистов, «худо-бедно собрали €12 млн», они пошли «на помощь Украине»

Борис Гребенщиков (Фото: Александр Лапин / Zuma / ТАСС)

Музыкант Борис Гребенщиков заявил РБК, что не мог пожертвовать €12 млн Украине, как сообщали СМИ, поскольку у него не было такой суммы.

«Верить современным русским СМИ опасно. У меня никогда не было такой суммы, и пожертвовать ее я, соответственно, не мог», — сказал Гребенщиков.

Ранее в интервью израильскому «9 каналу» Гребенщиков, говоря о своем выступлении на фестивале Sound of Peace в Берлине, где участвовали десятки исполнителей, заявил: «Я играл в Берлине у Бранденбургских ворот, мероприятие худо-бедно собрало €12 млн. Эта сумма тоже пошла на помощь Украине». После этого в СМИ распространились сообщения, что эту сумму пожертвовал Украине музыкант.

Ранее Гребенщиков, комментируя сообщения о закрытии его передачи «Аэростат» на «Радио Россия», объяснил «Осторожно Media», что взял временную паузу и заявил, что скоро передача снова выйдет в эфир. Последний выпуск «Аэростата» на «Радио Россия» вышел 22 мая.

Анонс передачи Гребенщикова появился на сайте «Нашего радио», однако в настоящий момент он недоступен. В сообщении (оно осталось в кэше Google) говорится, что выпуски «Аэростата» должны были выходить по субботам в 19:00 с повторами в 23:00 по средам.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ВГТРК и в пресс-службу «Нашего радио».

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В марте Гребенщиков сообщил, что концерты «Аквариума» отменены «до лучших времен по вполне понятным причинам». Концерты планировались в Калуге, Туле, Воронеже и Москве.

