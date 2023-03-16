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На Бали отменили концерт Бориса Гребенщикова

На Бали отменили концерт рок-музыканта Бориса Гребенщикова
Борис Гребенщиков
Борис Гребенщиков (Фото: Global Look Press)

Концерт рок-музыканта Бориса Гребенщикова (признан иноагентом), который должен был состояться в рамках его тура BG+ на Бали 23 марта, был отменен, следует из сообщения на сайте сервиса по продаже билетов Megatix. Причины отмены концерта не указаны.

Также назначенное на 16 марта выступление группы Little Big (солист Илья Прусикин признан иноагентом) перенесли на 8 апреля. Объявление об этом опубликовали за два дня до концерта. Артисты уточнили в телеграм-канале, что выступление перенесли по техническим причинам.

Оба концерта должны были пройти в одном месте — комплексе Parq Ubud.

РБК обратился за комментарием к Борису Гребенщикову и представителю группы Little Big.

Неделю назад, 9 марта, было отменено выступление на Бали признанного иноагентом Михаила Шаца из-за его задержания властями. «Пришла иммиграционная служба Индонезии и сказала, что документы, которые приготовили организаторы концерта, их не устраивают. Поэтому пришлось отменить концерт, поехать на многочасовые разбирательства и в итоге покинуть Индонезию», — написал артист в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta). Шац уехал в Израиль и пообещал, что деньги за билеты будут возвращены.

Отмены выступлений артистов из России проходят на фоне возможного ужесточения визового режима для россиян на острове. 13 марта губернатор Бали Ваян Костер объявил о предложении отменить упрощенный порядок выдачи виз для граждан России и Украины.

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По его словам, причиной этого стали многочисленные жалобы на туристов из этих стран, которые, как говорили местные жители, приезжают не только отдыхать, но и занимают рабочие места в сфере туризма и развлечений.

14 марта власти Бали задержали российского стендап-комика Степана Щербакова перед его выступлением. Как писал портал 20Detik, его виза распространялась только на отдых на Бали, но не на выступления.

Теги
Борис Гребенщиков Михаил Шац Бали новости
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