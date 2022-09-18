Песков исключил намерение России и Китая «рулить миром»

Пресс-секретарь российского президента отметил, что Москва и Пекин одинаково реагируют на «провокационные действия, источником коих являются» США

Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром, но такую склонность имеют некоторые другие страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что Россия и Китай одинаково реагируют на «провокационные действия, источником коих являются Соединенные Штаты Америки».

На этой неделе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась встреча президента России Владимира Путин с китайским лидером Си Цзиньпином. Путин среди прочего заявил, что понимает «вопросы и озабоченности» Китая в связи с «украинским кризисом».

С начала российской спецоперации на Украине и введения последующих санкций США неоднократно поднимали тему отношений Москвы и Пекина и выражали обеспокоенность углублением их связей. С февраля Китай почти вдвое увеличил импорт российских энергоресурсов, в частности, в августе Россия третий месяц подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в страну. Помимо этого, с мая по июль Россия в шесть раз чаще стала использовать в своих платежах юань, поднявшись на третье место в мире по числу транзакций с китайской национальной валютой.

Читайте на РБК Pro Pro Как создать бренд без многомиллионных затрат Как создать бренд без многомиллионных затрат Инструкции Pro Семь советов, которые помогут улучшить технику плавания Семь советов, которые помогут улучшить технику плавания Инструкции Pro Почему умственная работа выматывает и что с этим делать Почему умственная работа выматывает и что с этим делать Исследования Pro Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать Инструкции Pro Доллар за 120: когда ждать новой реальности Доллар за 120: когда ждать новой реальности Статьи Pro Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Статьи Pro Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Статьи Pro На рынке жилья КНР — пузырь. Может ли он спровоцировать мировой кризис На рынке жилья КНР — пузырь. Может ли он спровоцировать мировой кризис Статьи

Отношения Китая и США при этом, напротив, обострились. Напряженность выросла на фоне визитов американских чиновников на Тайвань. В частности, в начале августа остров посетила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Ее визит вызвал резкую критику со стороны Китая. КНР считает Тайвань своей провинцией и выступает против его контактов с представителями других стран, в особенности западных.