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Песков исключил намерение России и Китая «рулить миром»

Пресс-секретарь Путина Песков исключил намерение России и Китая «рулить миром»
Пресс-секретарь российского президента отметил, что Москва и Пекин одинаково реагируют на «провокационные действия, источником коих являются» США
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром, но такую склонность имеют некоторые другие страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны», — сказал Песков.

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Пресс-секретарь президента также отметил, что Россия и Китай одинаково реагируют на «провокационные действия, источником коих являются Соединенные Штаты Америки».

На этой неделе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась встреча президента России Владимира Путин с китайским лидером Си Цзиньпином. Путин среди прочего заявил, что понимает «вопросы и озабоченности» Китая в связи с «украинским кризисом».

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Фото:China Photos / Getty Images

С начала российской спецоперации на Украине и введения последующих санкций США неоднократно поднимали тему отношений Москвы и Пекина и выражали обеспокоенность углублением их связей. С февраля Китай почти вдвое увеличил импорт российских энергоресурсов, в частности, в августе Россия третий месяц подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в страну. Помимо этого, с мая по июль Россия в шесть раз чаще стала использовать в своих платежах юань, поднявшись на третье место в мире по числу транзакций с китайской национальной валютой.

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Отношения Китая и США при этом, напротив, обострились. Напряженность выросла на фоне визитов американских чиновников на Тайвань. В частности, в начале августа остров посетила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Ее визит вызвал резкую критику со стороны Китая. КНР считает Тайвань своей провинцией и выступает против его контактов с представителями других стран, в особенности западных.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
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