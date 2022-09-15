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Путин оценил долю нацвалют в расчетах с Китаем

Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

По итогам первого квартала 2022 года доля взаиморасчетов между Россией и Китаем выросла до 27,5%, сообщил российский президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Путин отметил, что Москва, Пекин и Улан-Батор должны расширять использование в расчетах между собой национальных валют и платежных систем. Ранее «Газпром» сообщал, что Россия и Китай перешли на расчеты в рублях и юанях за поставки российского газа в КНР.

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«Было бы важно везде, где это возможно, переходить на национальные платежные платформы, такие как система передачи финансовых сообщений Банка России и китайская система трансграничных платежей», — сказал российский президент (цитата по «РИА Новости»). По мнению Путина, это «максимально обезопасит» расчеты между странами.

Глава государства также отметил необходимость развития «кооперации между бизнес-кругами России, Китая и Монголии, в том числе в рамках межрегионального и приграничного сотрудничества».

В Минфине рассказали о валютах для России на замену доллару и евро
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Фото:Mohamed Azakir / Reuters

В середине апреля Путин заявил, что Москва намерена «кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в системе внешней торговли». В конце месяца в МИД России отмечали, что Россия активно переходит к расчету с партнерами в нацвалютах, в пример приводили Азербайджан (около 30% всей торговли с ним велись в рублях) и Армению (она стала оплачивать рублями газ). В ведомстве также указывали, что сомневаются в надежности доллара, евро, британского фунта, японской иены и швейцарского франка «в качестве резервных валют и основного средства международных расчетов».

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