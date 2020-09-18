Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 75,03 (-0,16) Инвестиции, 14:16
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 88,96 (+0,33) Инвестиции, 14:16
Не самое веселое поколение в истории: подростки Восточной Европы Совместный проект, 15:41 Зачем собирать современное искусство? Паблик-ток «РБК Стиль» на Cosmoscow Стиль, 15:36 Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране Общество, 15:30 Федерация фигурного катания прокомментировала дисквалификацию Сотсковой Спорт, 15:30 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 15:18 Как создать стабильный бизнес на рынке с ярко выраженной сезонностью РБК и Райффайзенбанк, 15:12 Создатель Nexta объяснил появление поста о российском спецназе в Минске Политика, 15:11 СК завел дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова Общество, 15:11 Австралиец избежал тюрьмы за майнинг криптовалюты на суперкомпьютерах Крипто, 15:09 Трамп назвал условие помилования Ассанжа Политика, 15:04 Что такое импакт-бизнес и почему это — тренд новой экономики Экономика инноваций, 15:00  Reuters узнал о плане властей США запретить скачивание TikTok и WeChat Политика, 14:48 Власти предложат москвичам сдавать свои машины в каршеринг Общество, 14:48 Футболист «Спартака» отказался от зарплатной карты в пользу родителей Спорт, 14:43
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Юрий Амбразевич
Юрий Амбразевич (Фото: Martial Trezzini / Reuters)

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе экстренных дебатов по ситуации в стране опроверг заявления о наличии политических заключенных в республике. Об этом сообщил ТАСС.

«Утверждение о наличии в стране политических заключенных не соответствует реальности», — заявил Амбразевич.

Амбразевич отреагировал на заявления экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая выступила по видеосвязи перед Советом ООН по правам человека.

В своем выступлении она заявила о необходимости безотлагательного вмешательства в ситуацию в Белоруссии международного сообщества и направления в страну мониторинговой миссии, чтобы установить факты нарушения прав человека. «Ситуация в Беларуси требует незамедлительного привлечения международного внимания. Мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались», — сказала Тихановская.

В ответ на заявления Тихановской постпред Белоруссии отметил, что в Белоруссии есть люди, которые арестованы в рамках конкретных уголовных дел в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом республики. По его словам, на действия силовиков во время акций по всей в стране подано более 900 жалоб, и правоохранительные органы проводят проверку по каждой из них.

«Меры по наведению порядка, задержание, доставка и содержание задержанных [под стражей] породили множество обвинений в применении чрезвычайного насилия», — заявил он. Однако, по его словам, почти все акции протеста в Белоруссии не соответствовали закону о массовых мероприятиях и не всегда носили мирный характер. «Участники также нарушали закон. Отсюда тысячи задержанных», — заявил он во время дебатов.

При этом протестующие нередко использовали как подручные средства в виде камней, палок, баррикад, автомобилей, так и заранее подготовленные — бутылки с зажигательной смесью. Кроме того, по его словам, оказывалось насильственное сопротивление должностным лицам, которые законно требовали прекращения несанкционированных акций, в результате чего силовики были вынуждены применять силу для наведения общественного порядка.

«С учетом характера угроз правоохранительные органы государств, инициировавших эту дискуссию, вряд ли бы поступили иначе», — заявил Амбразевич.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности

Также он опроверг заявления о сексуальном насилии в отношении задержанных протестующих и сообщения о пропавших без вести в ходе акций протеста. «Зарегистрированных официальных заявлений об этом нет, также не подтверждается информация о пропавших без вести в непосредственной связи с протестами», — сказал дипломат.

Акция протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Экстренные дебаты по Белоруссии в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) проходят в Женеве. Требование об их проведении поступило 11 сентября от Германии, выступившей от имени ЕС.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, на них с результатом 80% голосов победил действующий президент Александр Лукашенко. Однако протестующие считают, что выборы были сфальсифицированы и на них победила кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, которая, по данным ЦИК, набрала всего 10,1% голосов. Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются до сих пор.

Белоруссия протесты ООН дебаты политзаключенные
Материалы по теме
Минск обвинил Европарламент в нежелании «заглянуть дальше своего носа»
Политика
В Минске заявили о купировании угрозы силового захвата власти
Политика
Как прошло шестое протестное воскресенье в Минске
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter