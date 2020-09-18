Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Юрий Амбразевич (Фото: Martial Trezzini / Reuters)

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе экстренных дебатов по ситуации в стране опроверг заявления о наличии политических заключенных в республике. Об этом сообщил ТАСС.

«Утверждение о наличии в стране политических заключенных не соответствует реальности», — заявил Амбразевич.

Амбразевич отреагировал на заявления экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая выступила по видеосвязи перед Советом ООН по правам человека.

В своем выступлении она заявила о необходимости безотлагательного вмешательства в ситуацию в Белоруссии международного сообщества и направления в страну мониторинговой миссии, чтобы установить факты нарушения прав человека. «Ситуация в Беларуси требует незамедлительного привлечения международного внимания. Мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались», — сказала Тихановская.



В ответ на заявления Тихановской постпред Белоруссии отметил, что в Белоруссии есть люди, которые арестованы в рамках конкретных уголовных дел в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом республики. По его словам, на действия силовиков во время акций по всей в стране подано более 900 жалоб, и правоохранительные органы проводят проверку по каждой из них.

«Меры по наведению порядка, задержание, доставка и содержание задержанных [под стражей] породили множество обвинений в применении чрезвычайного насилия», — заявил он. Однако, по его словам, почти все акции протеста в Белоруссии не соответствовали закону о массовых мероприятиях и не всегда носили мирный характер. «Участники также нарушали закон. Отсюда тысячи задержанных», — заявил он во время дебатов.