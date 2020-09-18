Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 75,19 (+0,27) Инвестиции, 17 сен, 12:28
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 88,63 (-0,23) Инвестиции, 17 сен, 12:28
ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года Финансы, 06:00 Байден потребовал досрочной отставки Трампа из-за ответа на пандемию Политика, 05:16 Посольство России потребовало от США объяснений по репортажу NBC о Крыме Политика, 05:14 Как создать стабильный бизнес на рынке с ярко выраженной сезонностью РБК и Райффайзенбанк, 05:12 Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии из-за пандемии Общество, 04:48 Минобороны за неделю обнаружило у границ России 44 самолета-разведчика Политика, 04:44 Минобрнауки изменило порядок приема студентов в вузы Общество, 04:03 Временный президент Боливии сняла свою кандидатуру с выборов Политика, 03:53 Финансовый ультрахайтек: как управляют большим инвестиционным портфелем РБК и Refinitiv, 03:18 Эстония из-за коронавируса запретит продавать алкоголь ночью Общество, 03:14 «Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков Финансы, 03:00 Утечка аммиака произошла на американском сегменте МКС Технологии и медиа, 02:48 Киев согласился включить в закон о Донбассе «формулу Штайнмайера» Общество, 02:35 Количество заболевших COVID-19 в мире превысило отметку в 30 млн человек Общество, 02:02
Политика ,  
0 

Байден потребовал досрочной отставки Трампа из-за ответа на пандемию

Демократ назвал действия администрации при пандемии запоздалыми и «почти преступными». Байден отметил, что масочный режим мог спасти жизни тысячам американцев. Ранее он уже называл Трампа дураком за отказ носить маску
Фото:Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Дональд Трамп должен досрочно сложить с себя полномочия президента США из-за просчетов, которые он допустил при борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил его соперник на предстоящих выборах демократ Джо Байден в эфире телеканала CNN.

По словам Байдена, запоздалая реакция Белого дома и преуменьшение опасности COVID-19 «почти преступны». «Он знал все, но ничего не делал. Это практически преступление», — сказал политик, комментируя принижение значения пандемии Трампом.

Байден утверждает, что во время вспышки заболевания глава Белого дома руководствовался «только торгами на фондовой бирже» и политическими очками для переизбрания на второй срок.

Байден назвал Трампа «полным дураком»
Политика
Джо Байден

В качестве примера демократ назвал игнорирование Трампом необходимости обязательного ношения медицинских масок. «Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний [Энтони Фаучи] говорил, что вовремя введенный масочный режим мог бы спасти жизни 100 тыс. американцев», — пояснил Байден.

Борьба администрации Трампа с эпидемией COVID-19, по мнению кандидата в президенты, привела к кризису доверия. «Никогда не думал, что буду наблюдать столь безответственную администрацию. Президент России Путин, председатель КНР Си Цзиньпин вызывают у людей в мире больше доверия, чем президент Соединенных Штатов. И одна из причин этому — то, как он борется с коронавирусом», — сказал Байден.

Трамп заявил об уничтожении среднего класса из-за политики Байдена
Политика
Дональд Трамп

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности

Эти заявления стали не первым случаем критики Байдена в адрес Трампа за последние недели. В конце августа он сказал, что президент «поощряет насилие» на фоне продолжающихся в США протестов на расовой почве. Политик отметил, что за время правления Трампа раскол в американском обществе достиг небывалых размеров.

В сентябре Байден раскритиковал отсутствие реакции Трампа на заявления властей ФРГ об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. По словам демократа, молчание главы государства является соучастием преступления. До этого Байден назвал Трампа «полным дураком» за то, что тот не носит маску во время эпидемии и допускает шутки по этому поводу.

Трамп в ответ на заявления своего соперника на выборах заявлял, что в случае Победы Байдена в США может произойти революция. Политика демократа, по мнению президента, приведет к уничтожению среднего класса в стране.

Автор
Михаил Котляр
Джо Байден Дональд Трамп коронавирус выборы отставка
Материалы по теме
Трамп заявил об уничтожении среднего класса из-за политики Байдена
Политика
Трамп и Байден поспорили из-за статьи о погибших американских военных
Политика
Байден раскритиковал Трампа за молчание о ситуации с Навальным
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter