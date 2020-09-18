Байден потребовал досрочной отставки Трампа из-за ответа на пандемию
Дональд Трамп должен досрочно сложить с себя полномочия президента США из-за просчетов, которые он допустил при борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил его соперник на предстоящих выборах демократ Джо Байден в эфире телеканала CNN.
По словам Байдена, запоздалая реакция Белого дома и преуменьшение опасности COVID-19 «почти преступны». «Он знал все, но ничего не делал. Это практически преступление», — сказал политик, комментируя принижение значения пандемии Трампом.
Байден утверждает, что во время вспышки заболевания глава Белого дома руководствовался «только торгами на фондовой бирже» и политическими очками для переизбрания на второй срок.
В качестве примера демократ назвал игнорирование Трампом необходимости обязательного ношения медицинских масок. «Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний [Энтони Фаучи] говорил, что вовремя введенный масочный режим мог бы спасти жизни 100 тыс. американцев», — пояснил Байден.