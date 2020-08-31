Байден обвинил Трампа в поощрении насилия на фоне беспорядков

По мнению Джо Байдена, Дональд Трамп не справляется с задачами на посту президента и способствует разжиганию ненависти в обществе. За четыре года президентства Трампа общественная напряженность только возросла, указал Байден

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обвинил нынешнего президента страны Дональда Трампа в разжигании ненависти и поощрении насилия в американском обществе. Такое заявление Байден сделал в связи с ситуацией в Портленде в штате Орегон, где продолжаются акции против расизма, оно опубликовано на его сайте.

Накануне в ходе беспорядков в Портленде погиб один человек. По данным Associated Press, в городе прошли столкновения между протестующими против расизма и сторонниками Трампа.

«Приведшее к смерти насилие, которое мы увидели прошлой ночью в Портленде, неприемлемо. Недопустимо стрелять на улицах большого американского города», — заявил Байден.

Политик добавил, что осуждает произошедшее насилие и призвал сделать то же Трампа. «Что, по мнению президента Трампа, произойдет, если он продолжит раздувать пламя ненависти и раскола в нашем обществе и использовать политику страха, чтобы подстрекать своих сторонников? Он бездумно поощряет насилие», — указал Байден.

Также Байден отметил, что Трамп не способен быть президентом, поскольку за время его власти общественная напряженность возросла и раскол между разными группами увеличился.