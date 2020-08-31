Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 74,64 (-0,6) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 88,74 (-0,25) Инвестиции, 28 авг, 13:42
В Черногории автомобиль въехал в группу сторонников оппозиции Общество, 04:20 Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах Политика, 03:37 Байден обвинил Трампа в поощрении насилия на фоне беспорядков Политика, 03:26 Полиция начала проверку после избиения Егора Жукова Общество, 03:08 Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США Общество, 02:19 Гейтс испек к 90-летию Баффетта торт с его портретом Общество, 01:56 В Чикаго шесть человек пострадали из-за стрельбы около кафе Общество, 01:38 Жукова госпитализировали после избиения с подозрением на травму головы Общество, 00:35 День рождения с автоматом в руках и новый марш к резиденции Лукашенко Политика, 00:23 Лидер черногорской оппозиции заявил о смене власти в стране после выборов Политика, 00:07 Соболева и Фомина вызвали в сборную России по футболу Спорт, 00:04 Минздрав дал рекомендации родителям школьников в связи с COVID-19 Общество, 00:00 AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов Бизнес, 00:00 В Одессе националисты напали на участников ЛГБТ-фестиваля Общество, 30 авг, 23:28
Политика ,  
0 

Байден обвинил Трампа в поощрении насилия на фоне беспорядков

По мнению Джо Байдена, Дональд Трамп не справляется с задачами на посту президента и способствует разжиганию ненависти в обществе. За четыре года президентства Трампа общественная напряженность только возросла, указал Байден
Фото: Kevin Lamarque/Reuters
Фото: Kevin Lamarque/Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обвинил нынешнего президента страны Дональда Трампа в разжигании ненависти и поощрении насилия в американском обществе. Такое заявление Байден сделал в связи с ситуацией в Портленде в штате Орегон, где продолжаются акции против расизма, оно опубликовано на его сайте.

Накануне в ходе беспорядков в Портленде погиб один человек. По данным Associated Press, в городе прошли столкновения между протестующими против расизма и сторонниками Трампа.

«Приведшее к смерти насилие, которое мы увидели прошлой ночью в Портленде, неприемлемо. Недопустимо стрелять на улицах большого американского города», — заявил Байден.

Политик добавил, что осуждает произошедшее насилие и призвал сделать то же Трампа. «Что, по мнению президента Трампа, произойдет, если он продолжит раздувать пламя ненависти и раскола в нашем обществе и использовать политику страха, чтобы подстрекать своих сторонников? Он бездумно поощряет насилие», — указал Байден.

Также Байден отметил, что Трамп не способен быть президентом, поскольку за время его власти общественная напряженность возросла и раскол между разными группами увеличился.

Трамп ранее 30 августа, напротив, заявил, что обеспечить порядок не могут руководители-демократы. «Ничего не делающий мэр Портленда, демократ, наблюдающий за масштабной гибелью и разрушением своего города <...> считает, что эта беззаконная ситуация должна продолжаться вечно. Неправильно!», —указал Трамп. По мнению президента, остановить беспорядки в американских городах следует при помощи силы.

Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США
Общество

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы

Массовые протесты и беспорядки начались в городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в штате Миннесота. Флойд умер в больнице после того, как при его задержании полицейские использовали удушающий прием. Из-за вспыхнувших беспорядков в десятках городов, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке, вводился комендантский час, для обеспечения порядка власти задействовали Национальную гвардию США.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Дональд Трамп, Джо Байден
Материалы по теме
Байден обвинил Трампа в извлечении выгод из беспорядков в Висконсине
Политика
Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter