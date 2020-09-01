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Политика ,  
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Трамп допустил революцию в США в случае победы Байдена

Он считает, что его конкурент на президентских выборах является слабым человеком, контролируемым «как марионетка». При этом Трамп не назвал тех, кто, по его мнению, контролирует Байдена и заявил, что это «люди в тени»
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Если в результате ноябрьских выборов президента США к власти придет кандидат от демократов Джо Байден, в стране может начаться революция, заявил президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Он слабый человек. Его контролируют как марионетку. Это не приведет к снижению напряженности [в США], они (радикальные левые силы — РБК.) просто победят, они возьмут под контроль ваши города, это будет революция», — заявил президент. Он считает, что большинство людей не поддержат такой исход выборов.

На вопрос о том, кто, по мнению Трампа, контролирует Байдена, президент отказался назвать конкретных людей. «Люди, о которых вы никогда не слышали, люди, которые остаются в тени, <...> люди, которые [протестуют] на улицах, люди, которые контролируют [протесты] на улицах», — сказал Трамп.

Ранее в другом интервью Fox News Трамп заявлял, что если на выборах победит Байден, Китай «завладеет» США. Президент считает, что Китай «владеет» Байденом и потому желает его проигрыша. «Его сын получил полтора миллиарда долларов. Его сын, без опыта, без умственных способностей, <...> он получил сотни тысяч долларов от Украины, <...> а затем от Китая платежей на сумму полтора миллиарда. Это нелепо», — отмечал глава государства.

Байден обвинил Трампа в поощрении насилия на фоне беспорядков
Политика
Фото: Kevin Lamarque/Reuters

В свою очередь Байден обвинил Трампа в разжигании ненависти и поощрении насилия в американском обществе. Кандидат в президенты высказывался о беспорядках, прошедших в Портленде, в ходе которых начались столкновения между протестующими против расизма и сторонниками Трампа. В ходе беспорядков погиб один человек.

«Что, по мнению президента Трампа, произойдет, если он продолжит раздувать пламя ненависти и раскола в нашем обществе и использовать политику страха, чтобы подстрекать своих сторонников? Он бездумно поощряет насилие», — говорил Байден. Он также считает, что за время нахождения Трампа у власти выросла напряженность в обществе и увеличился раскол.

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Ранее Байден утверждал, что Трамп пытается извлечь политические выгоды из беспорядков в Висконсине. Там начались массовые протесты после того, как полицейские несколько раз выстрелили в афроамериканца Джо Блейка.

Выборы президента США назначены на 3 ноября.

Автор: Мария Лисицына
Теги: выборы президента США, Дональд Трамп, Джо Байден
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