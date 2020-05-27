Байден назвал Трампа «полным дураком»

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Кандидат в президенты от Демократической партии и бывший вице-президент Джозеф Байден назвал дураком нынешнего американского президента Дональда Трампа, который не носит медицинскую маску на фоне пандемии COVID-19 и шутит по этому поводу. Об этом Байден заявил в интервью телеканалу CNN.

«Он дурак, полный дурак, что так говорит», — сказал Байден, пояснив, что имеет в виду то, что ведущие доктора всего мира советуют носить маску в местах скопления людей.

«Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность», — добавил Байден, отметив, что такая позиция «стоит людям жизни».

Накануне Трамп ретвитнул фотографию Байдена в маске и очках на церемонии по случаю Дня Поминовения, которую опубликовал политический аналитик Fox News Брит Хьюм. Журналист сопроводил ее подписью: «Это могло бы объяснить, почему Трамп не любит носить маску на публике. Байден сегодня». CNN отмечает, что присутствовавший на церемонии Трамп был без маски.

Ранее Трамп говорил, что не считает, что ему стоит носить медицинскую маску. «Носить маску, когда я приветствую президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев — я просто этого не вижу», — отмечал он. Позднее Трамп также объяснял, что не использует средства защиту, потому что не подходит ни к кому на близкое расстояние. При этом все сотрудники Белого дома обязаны носить медицинские маски, если не работают в этот момент с бумагами за столом.

США лидируют по числу зараженных коронавирусом в мире. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в стране инфекцией заразились более 1,68 млн человек, почти 100 тыс. умерли.



