Трамп заявил об уничтожении среднего класса из-за политики Байдена

Политика бывшего вице-президента США и одного из главных кандидатов предвыборной гонки Джо Байдена приведет к уничтожению американского среднего класса и ухудшению окружающей среды. Об этом заявил во время выступления во Флориде президент США Дональд Трамп, передает Associated Press.

По его словам, Байден откроет свободный доступ в Штаты «худшим иностранным загрязнителям», в отличие от Трампа, чьи действия, по его словам, помогают экологии. «Кто бы мог подумать? Трамп — великий защитник окружающей среды», — сказал президент. По словам Трампа, его можно считать величайшим президентом-экологом со времен 26-го президента США Теодора Рузвельта.

Американский лидер также отметил, что левые радикалы только говорят, в том числе о защите окружающей среды, но ничего не делают.

Ранее Трамп заявлял, что если Байден победит на президентских выборах, то фондовые рынки США рухнут, а американские города будут сожжены анархистами. При Трампе же, как он обещал, наступят победа над коронавирусом и Золотой век для США.