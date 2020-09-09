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Политика ,  
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Трамп заявил об уничтожении среднего класса из-за политики Байдена

Политика бывшего вице-президента США и одного из главных кандидатов предвыборной гонки Джо Байдена приведет к уничтожению американского среднего класса и ухудшению окружающей среды. Об этом заявил во время выступления во Флориде президент США Дональд Трамп, передает Associated Press.

По его словам, Байден откроет свободный доступ в Штаты «худшим иностранным загрязнителям», в отличие от Трампа, чьи действия, по его словам, помогают экологии. «Кто бы мог подумать? Трамп — великий защитник окружающей среды», — сказал президент. По словам Трампа, его можно считать величайшим президентом-экологом со времен 26-го президента США Теодора Рузвельта.

Американский лидер также отметил, что левые радикалы только говорят, в том числе о защите окружающей среды, но ничего не делают.

Трамп допустил революцию в США в случае победы Байдена
Политика
Джо Байден

Ранее Трамп заявлял, что если Байден победит на президентских выборах, то фондовые рынки США рухнут, а американские города будут сожжены анархистами. При Трампе же, как он обещал, наступят победа над коронавирусом и Золотой век для США.

Газета Financial Times 6 сентября сообщила, что Байден увеличил отрыв от Трампа и может собрать 269 голосов выборщиков, тогда как Трамп — 122. В процентном соотношении без учета коллегии выборщиков Байден опережал Трампа почти на 8%: 50,3% у Байдена и 42,4% у Трампа.

Выборы президента запланированы в США на 3 ноября.

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Теги: Дональд Трамп, США, Джо Байден
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