Тарасенко обошел Ищенко на 1,5% после обработки всех голосов в Приморье

Кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов во втором туре выборов в Приморском крае, опередив представителя коммунистической партии Андрея Ищенко. Оба кандидата заявили о нарушениях

Андрей Тарасенко (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

После подсчета 100% протоколов участковых избиркомов врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заручился поддержкой 49,55% избирателей, сообщает ЦИК. Это означает, что он опередил своего конкурента — кандидата в главы региона от КПРФ Андрея Ищенко. Последний набрал 48,06% голосов. Для победы на выборах нужно набрать простое большинство.

В разговоре с РБК Ищенко, комментируя результаты, заявил, что «они допустили фатальную ошибку», не уточнив, о ком идет речь. Он подчеркнул, что «пойдет до конца» и будет бороться за отмену результатов на участках, где, по его мнению, были фальсификации, а также продолжит протесты. Тарасенко был недоступен для комментариев.

В Facebook Ищенко призвал сторонников выйти на митинг во Владивостоке во вторник.

После обработки 50% протоколов Ищенко выигрывал с отрывом более 7%: 52,38 против 45,05%. Преимущество кандидат от КПРФ сохранял и после подсчета 97,87% протоколов (50,37 против 47,11%). Эти данные были опубликованы на сайте ЦИК в 21:30 мск. После этого табло с предварительными итогами голосования не обновлялось более двух часов. Новая информация появилась ближе к 00:00 мск 17 сентября. После обработки 99% протоколов лидирующую позицию, согласно материалам Центризбиркома, уже занял Тарасенко (49,02%). Ищенко, по данным ЦИК, заручился поддержкой 48,56% избирателей.

Ввод данных в систему ГАС «Выборы» шел с опережением, пояснил РБК курирующий Приморье член ЦИК Евгений Шевченко. По данным после обработки 99,3% протоколов с избирательных участков, лидировал кандидат Тарасенко, заметил он, подчеркнув, что в последнюю очередь вводились данные из отдаленных районов края, в частности из города Арсеньева. Оттуда информация, по словам Шевченко, приходила в последнюю очередь.

Ищенко после подсчета 50% голосов выразил опасение, что возможны фальсификации и давление на руководство избиркома со стороны представителей действующей краевой администрации. Шевченко, комментируя эти данные, заявил, что не знает, чем вызваны эти слова.

Позже, когда разрыв между кандидатами сократился до 3%, представитель КПРФ Юрий Афонин сообщил РБК о попытках переписывать протоколы и вбрасывать бюллетени в поддержку Тарасенко.

По его словам, речь шла о нарушениях на шести-семи УИК. В частности, Афонин сообщил о нарушениях на УИК №2846. «У нас на руках есть заверенная копия протокола с участка, где у Ищенко 219 голосов, у Тарасенко — 247. Сейчас они все переписали, председатель УИК убежала, в результате у Ищенко стало 216 голосов, у Тарасенко — 1346», — сказал он.

Подобные нарушения, по словам Афонина, зафиксированы еще примерно на шести УИК. «У представителей КПРФ на руках есть протоколы с печатями, но руководство УИК их игнорирует, на все говорят «судитесь» и вносят ложные данные», — заявил Афонин.

Шевченко на это заявление Афонина указал, что жалобы поданы в Уссурийский ТИК.

Видео: РБК

Позже о нарушениях на выборах РБК также рассказал член территориальной избирательной комиссии Уссурийска от КПРФ с правом совещательного голоса Павел Ашихмин. «Всего в Уссурийске выявлено пять участков, где переписаны протоколы, в каждом из них от 1 тыс. до 1,2 тыс. голосов дополнительно нарисованы кандидату Тарасенко», — утверждал он. Ищенко затем говорил, что информация о фальсификациях также поступает из ТИК в городах Артем, Арсеньев и Находка.

В знак протеста после оглашения ЦИК результатов по итогам обработки 99% протоколов голосования кандидат в губернаторы Приморья от Коммунистической партии объявил о бессрочной голодовке. В КПРФ анонсировали протесты против фальсификаций на выборах.

В свою очередь, в шта​бе Тарасенко​ обвинили КПРФ в нарушениях, в том числе в «скупке» голосов на выборах и в создании помех для подсчета голосов.

В ЦИК Приморского края рассказали, что при проведении второго тура выборов специалисты получили 18 жалоб. Они, как заявила представитель краевой избирательной комиссии Наталья Камаева, касались неправильного и медленного введения голосов в ГАС «Выборы», ​нарушений при включении в список избирателей, подкупа, а также неправильного подсчета голосов в Уссурийске по пяти УИК.

Комментируя ситуацию, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о возможности отмены выборов в целом.

«Выборы состоялись. Другое дело, признаем ли мы эти результаты или не признаем, или в целом, или отдельно по участкам, накажем кого-то или, скажем, признаем ли кого-то победителем», — отметила Памфилова.

В первом туре Тарасенко набрал почти в два раза больше голосов, чем его конкурент. У представителя «Единой России» было 46,56%, а у Ищенко — 24,63%.

После первого тура источники РБК, близкие к Кремлю, называли неожиданным сам факт второго тура на выборах в Приморском крае. Собеседники агентства предположили, что в первом туре Тарасенко помешали победить последствия тайфуна «Джеби», который обрушился на регион в начале сентября.

Ищенко является депутатом Законодательного собрания Приморского края. До избрания он являлся руководителем строительной компании, которая занималась жилищным строительством.

Тарасенко стал временно исполняющим обязанности губернатора в октябре 2017 года. До этого уроженец Владивостока работал в ФГУП «Росморпорт».

Помимо Приморского края ​еще в нескольких регионах главы должны определиться по итогам второго тура выборов. Речь идет о Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области. Там второй тур пройдет 23 сентября.