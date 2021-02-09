Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 74,26 (-0,85) Инвестиции, 08 фев, 13:58
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 89,4 (-0,48) Инвестиции, 08 фев, 13:58
Сбербанк сообщил о планах вывести в офисы половину сотрудников Финансы, 00:39 Путин назначил руководителя главка СКР по особо резонансным делам Общество, 00:31 Муниципальный депутат Кириков сообщил о задержании в Москве Политика, 00:26 В США начнется рассмотрение исторического импичмента Трампа Политика, 00:10 В Лондоне опровергли сообщения о попытке королевы скрыть свое состояние Политика, 00:08 Один человек погиб при столкновении пяти машин в Краснодарском крае Общество, 08 фев, 23:54 Цена комфорта: сколько стоят «умные города» РБК и Минстрой, 08 фев, 23:41 Белоруссия решила попросить Латвию экстрадировать оппозиционера Цепкало Политика, 08 фев, 23:37 Наследники Босова договорились о продаже «Сибантрацита» Бизнес, 08 фев, 23:28 В Нидерландах после протестов продлили комендантский час из-за COVID-19 Общество, 08 фев, 23:15 «Бавария» вышла в финал клубного чемпионата мира Спорт, 08 фев, 23:12 Власти допустили использование маткапитала для инвестиций в ценные бумаги Экономика, 08 фев, 23:03 Минпромторг предложил начать эксперимента по маркировке БАДов с апреля Бизнес, 08 фев, 23:01 Матч между «Манчестер Сити» и «Боруссией» в ЛЧ перенесли в Будапешт Спорт, 08 фев, 22:58
Общество ,  
0 

Путин назначил руководителя главка СКР по особо резонансным делам

Президент подписал указ о назначении руководителем Главного следственного управления СКР генерал-майора Дениса Колесникова. Следователи этого управления специализируются на расследовании резонансных дел.

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении руководителем Главного следственного управления СКР Дениса Колесникова. Об этом РБК рассказал источник в центральном аппарате Следственного комитета, информацию подтвердил источник, близкий к этому ведомству.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

«Генерал-майор юстиции Денис Колесников был назначен на должность руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации», — рассказал собеседник.

В апреле 2018 года Колесников стал заместителем руководителя Главного следственного управления СКР — руководителем управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности.

По словам собеседника из центрального аппарата СКР, после ухода с должности руководителя ГСУ СКР Эдуарда Кабурнеева Колесников временно исполнял его обязанности. В августе прошлого года Кабурнеев был назначен на должность первого заместителя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Следователи Главного следственного управления занимаются наиболее резонансными делами. Так, сотрудники главка расследовали авиакатастрофу самолета президента Польши Леха Качиньского, крушение «Невского экспресса» и дело «банды ГТА». Курирует работу главка Эдуард Кабурнеев.

Автор
Дмитрий Серков
Владимир Путин СКР назначение
Материалы по теме
Путин поздравил Следственный комитет России с юбилеем
Общество
Следственный комитет ограничит работу сотрудников ведомства
Общество
Следственный комитет создал группу для выявления фейков о коронавирусе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter