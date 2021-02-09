Путин назначил руководителя главка СКР по особо резонансным делам

Президент подписал указ о назначении руководителем Главного следственного управления СКР генерал-майора Дениса Колесникова. Следователи этого управления специализируются на расследовании резонансных дел.

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении руководителем Главного следственного управления СКР Дениса Колесникова. Об этом РБК рассказал источник в центральном аппарате Следственного комитета, информацию подтвердил источник, близкий к этому ведомству.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

«Генерал-майор юстиции Денис Колесников был назначен на должность руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации», — рассказал собеседник.

В апреле 2018 года Колесников стал заместителем руководителя Главного следственного управления СКР — руководителем управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности.

По словам собеседника из центрального аппарата СКР, после ухода с должности руководителя ГСУ СКР Эдуарда Кабурнеева Колесников временно исполнял его обязанности. В августе прошлого года Кабурнеев был назначен на должность первого заместителя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.