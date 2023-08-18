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Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр (признан иностранным агентом) по иску Минюста, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Московский городской суд принял решение о ликвидации Региональной общественной организации «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова», — говорится в сообщении.

Согласно иску, ведомство в ходе проверки «Сахаровского центра» выявило «систематические грубые и неустранимые нарушения закона», сообщает «Интерфакс». В частности, организация провела передвижную выставку «Андрей Сахаров — человек-эпоха» в регионах, где у нее нет отделения. Центр также размещал на сайте видео без маркировки иноагента, за что неоднократно привлекался к административной ответственности, следует из иска минристерства. Кроме того, Минюст обнаружил нарушения в учредительных документах организации.

Представители «Сахаровского центра» нарушения не признали и просили суд отклонить иск.

Региональная общественная организация «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова», которая управляет Сахаровским центром и архивом Сахарова, была внесена в список иноагентов в декабре 2014 года.

Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова является высшим органом управления Сахаровского центра и Архива Сахарова. Она была сформирована в 1990 году по инициативе жены академика Андрея Сахарова Елены Боннэр.

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