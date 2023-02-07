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Минюст внес Фонд Сахарова и «Медузу» в список нежелательных организаций

Минюст России включил в список нежелательных организаций Фонд Сахарова и «Медузу»
Вид на бывшее здание центра Андрея Сахарова (признан иноагентом)
Вид на бывшее здание центра Андрея Сахарова (признан иноагентом) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, внесены зарегистрированный в США «Фонд Андрея Сахарова» (The Andrei Sakharov Foundation) и зарегистрированный в Латвии «Проект Медуза» (Medusa Project, юрлицо издания «Медуза», признанного в России иноагентом).

Это следует из перечня, опубликованного на сайте Минюста России. Сейчас туда включены 74 организации.

Фонд Андрея Сахарова Генпрокуратура признала нежелательным 23 января, Medusa Project — спустя три дня. В ведомстве решили, что их деятельность представляла «угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.

Закон о нежелательных иностранных и международных организациях был принят в России в мае 2015 года. Согласно документу, нежелательной может быть признана неправительственная организация, которая представляет угрозу безопасности государства и основам конституционного строя. Соответствующее решение по согласованию с российским МИДом принимает генпрокурор или его заместители.

Счета таких организаций замораживаются, а дочерние отделения закрываются. За нарушение закона предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Согласно ст. 284.1 УК (Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности), нарушение может наказываться штрафом до 500 тыс. руб., обязательными работами на срок до 480 часов или лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Теги
Минюст нежелательные организации «Медуза» Андрей Сахаров
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