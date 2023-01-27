Директора Сахаровского центра оштрафовали по десяти делам на 3 млн руб.

Сергей Лукашевский получил штрафы по 300 тыс. руб. по административной статье о нарушении деятельности иноагента. Центр выселяют из зданий на Земляном Валу в Москве

Сергей Лукашевский (Фото: sakharov-center.ru)

Таганский суд Москвы оштрафовал исполнительного директора Общественной комиссии по сохранению наследия академика Сахарова (Сахаровский центр, организация внесена в реестр иноагентов) Сергея Лукашевского в общей сложности на 3 млн руб., сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

Суд рассмотрел сразу десять дел по ч. 2 ст. 19.34 КоАП (непредставление или несвоевременное предоставление иноагентом требуемых законодательством сведений в уполномоченный орган) и в каждом случае назначил штраф по 300 тыс. руб.

Андрей Сахаров — советский физик, один из создателей первой советской водородной бомбы. Помимо науки занимался общественной деятельностью, участвовал в диссидентском движении. Лауреат Нобелевской премии мира 1975 года.

Накануне, 26 января, стало известно, что Центр Андрея Сахарова будет выселен из помещений в центре столицы, на Земляном Валу, которые он занимал по договору безвозмездной аренды. Центр получил письмо департамента городского имущества Москвы, в котором ведомство сообщило о прекращении действия договора.

Как пояснили РБК в пресс-службе департамента, такое решение в отношении центра принято «согласно новым положениям федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Закон запрещает получение иноагентами господдержки, поэтому Сахаровский центр не может арендовать данные помещения.

23 января Генеральная прокуратура признала нежелательной другую организацию, связанную с академиком Сахаровым, — американский фонд, названный в честь диссидента (The Andrei Sakharov Foundation). Он был создан почти одновременно с Сахаровским центром второй женой Сахарова, Еленой Боннер.