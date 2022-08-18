Эрдоган вылетел на Украину для встречи с Зеленским и Гутерришем

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел во Львов для трехсторонней встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает телеканал A Haber, который показал кадры вылета турецкого лидера.

Эрдоган прибыл в аэропорт Эсенбога в Анкаре и прошел в самолет для вылета во Львов.

Накануне во Львов приехал Антониу Гутерриш. Это его второй визит на Украину с начала российской спецоперации. В конце апреля он встретился с президентом Зеленским в Киеве.

На трехсторонней встрече планируется обсуждение ситуации вокруг Запорожской АЭС и расследование обстрела СИЗО в Еленовке. Также стороны обсудят выполнение соглашения по экспорту зерна по Черному морю. Гутерриш намерен посетить один из портов Одессы.

В начале августа в Сочи состоялась встреча Эрдогана с президентом Владимиром Путиным. Помимо двухсторонних экономических отношений стороны также обсудили ситуацию на Украине. Эрдоган предложил Путину организовать его встречу с Зеленским. В Кремле в ответ заявили, что пока необходимых предпосылок для проведения встречи на высшем уровне между Россией и Украиной нет. При этом роль Эрдогана в организации нескольких раундов переговоров велика, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Зеленский не раз отмечал, что Киев откажется от переговоров с Москвой, если контролируемые ею украинские регионы проведут референдумы о присоединении к России. На занятых российскими войсками территориях были сформированы военно-гражданские администрации, в частности в Херсонской области и части Запорожской области.