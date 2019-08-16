Госдеп предупредил о «последствиях» для связанных с иранским танкером лиц

Все лица, имеющие отношение к иранскому танкеру Grace 1, могут столкнуться с «серьезными последствиями», говорится в заявлении Госдепа США.

В сообщении поясняется, что танкер, транспортируя нефть из Ирана в Сирию, содействовал Корпусу стражей исламской революции (КСИР) — организации, которую США считают террористической. В частности, предупредили в Госдепе, Соединенные Штаты собираются аннулировать визы, которыми владеют члены экипажа танкера. Кроме того, ведомство допустило введение санкций в отношении Ирана и КСИР.

15 августа власти Гибралтара освободили танкер Grace 1, который был задержан в начале июля. Его заподозрили в перевозке сырой нефти в Сирию в нарушение санкций Европейского союза. Также из-под ареста были отпущены капитан и три члена экипажа судна. Местное издание Gibraltar Chronicle отмечало, что решение освободить танкер было принято спустя несколько часов, после того как США попросили Гибралтар продлить его задержание.

В июле, после инцидента с Grace 1, несколько катеров КСИР задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. 23 человека из экипажа, в том числе четверо россиян, по-прежнему остаются на борту.