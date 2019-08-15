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Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
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Гибралтар освободил задержанный больше месяца назад иранский танкер

Власти Гибралтара освободили задержанный в начале июля иранский танкер Grace 1, который заподозрили в перевозке сырой нефти в Сирию в нарушение санкций Европейского союза. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает газета Gibraltar Chronicle, решение местных властей было принято спустя несколько часов, после того как США попросили Гибралтар продлить задержание танкера. Американский Минюст сделал запрос, в котором попросил конфисковать танкер. Оснований для подобных действий официальный Вашингтон не уточнил.

Днем 15 августа власти Гибралтара освободили из-под ареста капитана и трех членов экипажа Grace 1, но танкер до 16:00 по местному времени (17:00 мск) оставался под арестом до решения суда.

Политика
Гибралтар освободил капитана и трех членов экипажа иранского танкера

Иранский танкер Grace 1, шедший под флагом Панамы, был захвачен в водах Гибралтарского пролива 4 июля. Причиной стало подозрение в том, что он перевозил сырую нефть на предприятия, находящиеся в Сирии. Британские власти заявили, что задержание танкера произошло из-за нарушения режима санкций Евросоюза.

19 июля несколько катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. 23 человека из экипажа, в том числе четверо россиян, по-прежнему остаются на борту. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями Гибралтара.

Теги: Гибралтар, танкер, Иран
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